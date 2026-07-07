Försäljningschef - Rackstad Bil & Delar
Tacting AB / Chefsjobb / Arvika Visa alla chefsjobb i Arvika
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens affär på ett av Europas ledande företag inom demontering och reservdelsförsäljning av tunga fordon?
Rackstad Bil & Delar befinner sig i en spännande utveckling och tillväxtfas där vi satsar på global trading och även bygger en helt ny e-handelsplattform. Vi har byggt en stark position på marknaden, ett högt förtroende hos våra kunder och en verksamhet där hållbarhet och affär går hand i hand.
Nu söker vi en Försäljningschef som vill vara med och ta nästa steg.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som Försäljningschef får du det övergripande ansvaret för Rackstads kommersiella affär, från inköp och inflöde av fordon och reservdelar till försäljning, kundutveckling och lönsamhet. Du ingår i ledningsgruppen och är en viktig del i företagets fortsatta utveckling och strategiska arbete.
Det här är en nyckelroll där du får stort mandat att utveckla försäljningsorganisationen, ta egna och snabba beslut samt skapa tydliga arbetssätt och en struktur som stärker affären. Du bygger en målstyrd organisation där försäljning och inköp arbetar mot gemensamma mål och bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Du arbetar nära VD, marknadsansvarig och övriga nyckelpersoner, utvecklar arbetssätt, följer upp resultat och har en aktiv roll i kunddialoger, större affärer och nya affärsmöjligheter.
Rollen passar dig som trivs med stort ansvar, högt tempo och möjligheten att påverka både affären och verksamhetens framtida utveckling. Vi värdesätter engagemang och drivkraft. För rätt person finns goda möjligheter att ytterligare utvecklas inom bolaget.
Rollen är placerad i vår moderna verksamhet i Arvika.Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
ha det övergripande ansvaret för försäljning, inköp och det kommersiella resultatet.
leda, coacha och utveckla försäljningsorganisationen samt marknadsansvarig.
sätta mål, följa upp resultat och säkerställa lönsamhet inom försäljning och inköp.
utveckla försäljningsprocesser och skapa strukturerade arbetssätt.
utveckla relationer med kunder, leverantörer, försäkringsbolag, verkstäder och andra strategiska samarbetspartners.
identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla nya inköpskanaler.
analysera marknader, kundsegment och produktområden för att stärka lönsamheten.
bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med VD och övriga i ledningsgruppen.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla en kommersiell verksamhet där både inköp och försäljning är avgörande för resultatet. Du motiveras av att skapa struktur, utveckla människor och bygga långsiktigt lönsamma affärer samtidigt som du trivs nära verksamheten och kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt arbetssätt.
Som person är du affärsdriven, relationsskapande och strukturerad med ett tydligt och tryggt ledarskap. Du skapar riktning genom tydliga mål, ansvar och uppföljning och har förmågan att omsätta idéer till lönsamma resultat. Du bygger långsiktiga relationer, utvecklar människor genom ett coachande och kravställande ledarskap och är entreprenöriell och prestigelös med en vilja att ta initiativ och bidra där det behövs.Kvalifikationer
flerårig erfarenhet av försäljning, inköp eller affärsansvar
trygg ledare som har/haft personalansvar
god affärsförståelse inom prissättning, marginal, lager och lönsamhet
erfarenhet av förhandling och relationsbyggande med kunder och leverantörer
vana att fatta affärsmässiga beslut och bedöma affärsmöjligheter
erfarenhet av affärssystem, CRM samt lager- eller inköpssystem
svenska och engelska i tal och skrift
b-körkort
Meriterande
erfarenhet från fordonsbranschen, reservdelsbranschen, handel, eller industri
ytterligare språkkunskaper
bakgrund som controller
Vi erbjuder
en nyckelroll med stor möjlighet att påverka verksamheten och dess fortsatta utveckling och lönsamhet
stort mandat att utveckla försäljning, arbetssätt, processer och nya affärsområden
ett nära samarbete med VD och övriga nyckelpersoner i verksamheten
en varierad roll där du kombinerar ledarskap, affärsutveckling och operativt arbeteOm företaget
Rackstad Bil & Delar ingår i en koncern tillsammans med ett större fastighetsbolag med fokus på lägenheter, kommersiella lokaler och industrifastigheter där bolagen ägs till 100% av Lars Sundin Holding AB.
Rackstad Bil & Delar är en av Europas ledande aktörer inom demontering av tunga lastbilar och entreprenadmaskiner. Genom att köpa in skadade fordon från hela Norden ger vi reservdelar och komponenter ett nytt liv, vilket bidrar till en mer hållbar och cirkulär fordonsbransch.
Med hög kompetens inom reservdelar, demontering och internationella affärer har vi byggt en stark marknadsposition. Våra kunder finns över hela Världen och vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi stärker vår organisation och utvecklar affären för framtiden. Hos oss får du arbeta nära verksamheten med stort mandat och goda möjligheter att påverka företagets fortsatta utveckling.
Läs mer om vår verksamhet och stolta historia via länken här.
Om oss » Rackstad Bil & Delar
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren ulf.holmgren@tacting.com
, 076 307 10 29 eller Elin Skau elin.skau@tacting.com
, 073-529 69 67.
Välkommen in med din ansökan senast 31 augusti, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032860-2090990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Arvika Sim- & Sporthall (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9995962