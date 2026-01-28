Försäljningschef - Canvas
Är du redo att leda, sälja och bygga framtidens vassaste säljteam?
Vi söker en försäljningschef med driv, fingertoppskänsla och hunger på resultat.
Du bygger - vi backar upp.
Som försäljningschef på Takteam får du helhetsansvaret för att driva och utveckla ett eget team på 5-7 canvas-säljare i din region. Du leder från frontlinjen - operativt i fält, där det händer, där affärerna skapas. Du är med, coachar, säljer och visar vägen.
Men du står aldrig ensam. Vi hjälper dig med rekryteringen tillsammans med dig, vi ger dig verktygen, stöttningen och strukturen för att lyckas. Du bygger ett vinnande team - vi ger dig allt du behöver för att leda det.
Det här gör du som försäljningschef:
Leder ett team på 5-7 dörrförsäljare i din ort - och visar vägen varje dag.
Coachar, inspirerar och lyfter ditt team till nya höjder.
Jobbar själv operativt i fält, axel vid axel med dina säljare.
Rekryterar nya medarbetare i samarbete med oss på Takteam.
Säkerställer att alla har rätt förutsättningar att lyckas - med tydliga mål, uppföljning och support.
Vi tror att du:
Har tidigare erfarenhet av fältförsäljning eller canvas - och vet vad som krävs.
Har ett naturligt ledarskap, gillar att ta ansvar och är en riktig doer.
Är trygg, tydlig och bygger relationer både i teamet och med kund.
Trivs när det händer saker - och gillar att vara där det faktiskt sker.
Hos oss får du:
Fast lön, provision och bonus - både på din egen försäljning och ditt teams prestation.
Förmånsbil, surfplatta och telefon - allt du behöver för att lyckas.
Möjlighet att bygga ett eget team och påverka från dag ett.
Stöttning, utbildning och utvecklingsmöjligheter - både inom rollen och vidare uppåt.
Ett starkt varumärke i ryggen med beprövade arbetsmetoder, tydlig affär och 10 års garanti på våra tjänster.
Varför Takteam?
Vi är en av Sveriges största aktörer inom taktvätt och takmålning - med över 25 000 nöjda kunder och 20 års erfarenhet. Hos oss handlar försäljning inte bara om affärer - utan om att skapa trygghet, förenkla takägandet och bygga långsiktiga relationer. Nu står vi inför vår nästa expansionsfas - och söker ledare som vill vara med och forma framtiden.
Plats: Växjö Omfattning: Heltid Tillträde: Omgående Anställningsform: Tillsvidare (inleds med provanställning)
Är du redo att ta klivet?
Är du redo att ta klivet?

Sök idag - och bli en del av ett Takteam där vi gör mer än att sälja. Vi bygger team, tillit och ser till att våra kunder får tak som håller.
