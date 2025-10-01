Försäljningsansvarig till Interwell i Mariestad
2025-10-01
Drivs du av att skapa värde genom försäljning som bygger på kundunika lösningar? Motiveras du av resan att vara med och bygga upp ett företag? Sök då tjänsten som Försäljningsansvarig hos Interwell i Mariestad.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som försäljningsansvarig innebär att du får ett helhetsansvar för försäljningen av Interwells lösningar, med fokus på den svenska och skandinaviska marknaden. Du arbetar både med att identifiera och bearbeta nya kunder samt att vidareutveckla relationer med befintliga kunder. Varje affär är unik, och du skräddarsyr lösningar i nära dialog med kunden för att skapa långsiktigt värde. Rollen är självständig och du har en stor frihet att forma dina dagar men också ett tydligt ansvar att leverera resultat.
Att arbeta hos oss i Mariestad innebär att vara en del av ett mindre, prestigelöst och engagerat team där samarbete och flexibilitet är en självklarhet. Vi hjälps åt, stöttar varandra och delar ambitionen att utveckla både företaget och våra kundrelationer.
Några av dina arbetsuppgifter:
* Identifiera och bearbeta nya kunder
* Vidareutveckla befintliga kunder
* Leda och utveckla företagets marknadsföring
* Skräddarsy lösningar tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer
Resor förekommer i tjänsten.Profil
Vi söker dig som är kommunikativ och lyhörd med en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Du är driven, engagerad och har en stark entreprenörsanda. Din prestigelöshet och trygghet gör att du samarbetar väl med andra och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö. Du har förmågan att tänka kreativt och motiveras av att skapa kundunika lösningar som gör skillnad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Några års erfarenhet av försäljning med goda resultat
* Erfarenhet inom marknadsföring
* Erfarenhet av att arbeta med resultatansvar och affärsutveckling
Meriterande:
* Erfarenhet från tillverkningsindustrin och/eller emballagebranschen
* Ett etablerat nätverk inom relevanta branscher
* Erfarenhet från en ledande roll
Om Interwell
Interwell AB är ett dotterbolag inom den internationella Lamiflexkoncernen som tillhandahåller kompletta emballagelösningar inom främst exportindustri med produktion i Mariestad och har för närvarande 16 anställda. Mest känd är Interwell för en unik wellpapp som härdas som ger möjligheter till mycket starka men ändå lätta emballagelösningar
Sedan Lamiflex förvärvade Interwell för 15 år sedan har omsättning, verksamhet produktionens kapacitet utvecklats kraftigt och utbudet har breddats. Nu är det dags att ta nästa steg i resan för att utveckla och växa emballageföretaget Interwell.
Låter detta intressant?
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för Interwells räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Interwell. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Johansson på sara.johansson@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan!
