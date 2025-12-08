Försäljningsansvarig till ICA Maxi Special Hyllinge
ICA Maxi Special AB / Chefsjobb / Åstorp Visa alla chefsjobb i Åstorp
2025-12-08
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Maxi Special AB i Åstorp
, Ängelholm
, Helsingborg
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i våra kunders vardag? En butiksmedarbetare hos oss kännetecknas av nyfikenhet, energi och stort engagemang i kunden. Gillar du att hjälpa till och göra våra kunders liv lite enklare kommer du trivas hos oss.
Om jobbet som Försäljningsansvarig
Som försäljningsansvarig ansvarar du för att säkerställa optimal försäljning och drift på butikens avdelningar. Du agerar även som ställföreträdande butikschef vid ordinarie butikschefs frånvaro. Du ansvarar för den kortsiktiga bemanningen och leder butikslaget för att säkerställa en god driftsnivå. Tillsammans presenterar ni en välfylld och välfrontad butik varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Teamet består av en butikschef, en försäljningansvarig och 5 säljare.
Är du den vi söker?
Du har gymnasieutbildning och relevant branscherfarenhet. Du talar och skriver svenska obehindrat och har goda IT-kunskaper. Innehar du dessutom utbildning inom butiksdrift, liksom tidigare erfarenhet av personal- och resultatansvar samt kunskaper inom grundläggande butiksekonomi är detta meriterande.
Därför ska du välja ICA
Vi tror på varje individs potential att lära och utvecklas. Hos oss får du jobba sida vid sida med kollegor som drivs av att utvecklas, testa, förändra och förbättra. Med innovation, ny teknik och branschens skickligaste människor bygger vi framtidens lösningar som gör varje dag lite enklare.
Läs mer om livet på ICA här
Vad händer nu?
Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Mikael Andersson, mikael.c.andersson@maxi.ica.se
. Vi tar ej emot ansökningar via mail.
Ansök redan idag, dock senast 2025-12-28.
Drogtestning samt utdrag ur belastningsregistret förekommer i våra rekryteringsprocesser.
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Maxi Special AB
(org.nr 556419-0857)
265 75 HYLLINGE Arbetsplats
ICA Maxi Special Hyllinge Jobbnummer
9632557