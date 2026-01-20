Försäljningsansvarig Till Denios AB
Vill du vara med där affär och hållbarhet möts? Vi söker en Försäljningsansvarig som vill driva affären framåt, skapa tillväxt och göra verklig skillnad för våra kunder.
Om rollen
DENIOS är världsledande inom produkter och lösningar som bidrar till en säker och hållbar kemikaliehantering. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av tekniska system, lösningar och produkter för skydd av både människor och miljö och det är här du kommer in i bilden. Som Försäljningsansvarig för den svenska marknaden blir du en nyckelperson i vår fortsatta framgång. Du välkomnas till en stark och framtidsorienterad koncern med egen produktutveckling och produktion av högkvalitativa, tekniska lösningar. Du erbjuds en bred roll med stort eget ansvar för att utveckla och stärka DENIOS roll på marknaden. Du kommer jobba nära innesälj, marknad, produktchefer på vårt huvudkontor i Tyskland samt utbyte med liknande positioner ute i Europa.
I uppdraget kommer du att:
Vara med och såväl sätta som att förverkliga vår försäljningsstrategi. Omvandla mål till konkreta resultat.
Bygga starka och långsiktiga relationer med befintliga kunder och partners, samt aktivt arbeta med nya affärsmöjligheter.
Delta på mässor, kundevent och kampanjer för nya affärer.
Arbeta självständigt och aktivt stärka DENIOS position på marknaden.
Vi är ett team på 15 kollegor på kontoret i Huskvarna, med olika roller men med en stark gemenskap där vi alltid hjälper varandra, för både vårt och kundernas bästa. I uppdraget kommer du ha Sverige som marknad och därmed ingår även resor som ett naturligt inslag i din vardag.Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Vi söker en affärsdriven och förtroendeingivande individ med några års erfarenhet från B2B- och industriell försäljning, Du är van att självständigt planera, prioritera ditt arbete och har ett genuint intresse för att bygga och vårda kundrelationer. Meriterande är om du har erfarenhet från tillverkande företag, OEM eller liknande miljöer.
En hög digital förmåga och god förståelse för moderna system och verktyg är viktigt för att lyckas i rollen. Likaså svenska samt engelska språket i tal och skrift då vi ingår i en internationell koncern med engelska som koncernspråk.
Vi erbjuder
Hos oss får du en spännande och ansvarsfull roll där du aktivt bidrar till att utveckla och stärka vår försäljning på den svenska marknaden. Du välkomnas in i ett engagerat team, där samarbete är vårt framgångsrecept.
Hos oss får du tillgång till den internationella koncernens styrka och resurser, samtidigt som du är en del av ett nära och stöttande team. Vi ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att vara med och driva DENIOS framåt på vår tillväxtresa.
Vi samarbetar med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Dresch, 072-214 23 87, eller Eddie Avdic, 070-387 53 18. Vi ser fram emot din ansökan senast 5 februari.
Välkommen till DENIOS - här gör vi skillnad tillsammans!
Om DENIOS
På DENIOS förenar vi teknik, hållbarhet och säkerhet för att skydda människor och miljö vid hantering av kemikalier. Sedan 1986 har vi utvecklat lösningar som gör arbetsplatser tryggare - och vår värld lite bättre.
Vi är en familjeägd och internationell koncern med över 1100 medarbetare, sex egna fabriker, verksamhet i 26 länder och en omsättning på 3,5 miljarder. Genom att ständigt investera i innovation, lagerkapacitet och kompetens bygger vi framtidens säkerhetslösningar - och en stark, ansvarstagande kultur.
Med full kontroll från idé till leverans erbjuder vi marknadens mest genomtänkta produkter.
I Sverige finns vi i Huskvarna, där ett mindre team arbetar nära våra kunder i Sverige och Norge
