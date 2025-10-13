Försäljningsansvarig Sverige | seca | Stockholm
I över 180 år har seca stått för precision inom medicinsk mätning och vägning. Från innovativa produkter till digitala lösningar hjälper våra produkter vårdpersonal över hela världen att fatta välgrundade beslut och ge bättre patientvård. Med huvudkontor i Hamburg och närvaro i mer än 110 länder kombinerar vi stabiliteten hos en global marknadsledare med flexibiliteten att ständigt fortsätta utvecklas.
Då tidigare Försäljningsansvarig Sverige avancerat inom företaget söker vi nu vår nästa Försäljningsansvarig - en nyckelperson som ska ta den svenska marknaden till nästa nivå.
Om rollen
Som Försäljningsansvarig för Sverige kommer du att spela en central roll i att forma vår närvaro på en av våra viktigaste marknader. Du ansvarar för att växa vår kundbas, utveckla strategiska säljplaner och bygga starka, långsiktiga relationer med vårdgivare.
Detta är en praktisk och självständig roll med stort handlingsutrymme: du kommer att träffa återförsäljare och kunder runt om i Sverige, skapa en djup förståelse för deras behov och erbjuda lösningar som gör verklig skillnad i patientvården. Du engagerar dig i att utveckla våra återförsäljare genom utbildning, löpande support och gemensamma kundbesök som stärker både relationer och försäljning. Vi arbetar med långa säljcykler, så du behöver vara både målmedveten och uthållig.
Tjänsten utgår från hemmakontor, och du rapporterar till Nordic General Manager. Din bostadsort är flexibel, men vi ser gärna att du är baserad i mellersta Sverige för att ha goda möjligheter att resa både norrut och söderut.Publiceringsdatum2025-10-13Profil
Du är en motiverad B2B-säljare med 3-5 års erfarenhet, gärna inom konsultativ eller teknisk försäljning. Du trivs med att utveckla marknader, öppna nya dörrar och motiveras av att omvandla prospekts till långsiktiga partnerskap.
Du arbetar självständigt, planerar och prioriterar effektivt, och driver projekt i mål med disciplin och uthållighet. Du förstår snabbt kundernas utmaningar och kan kommunicera lösningar på ett tydligt och övertygande sätt - oavsett om du talar med kliniker, administratörer eller inköpsteam. Erfarenhet av att samarbeta och sälja genom återförsäljare är meriterande.
Du talar flytande svenska och engelska, är van vid att arbeta i CRM-system och är beredd att resa i hela Sverige (cirka 60 % av tiden) för att bygga starka personliga relationer. Erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn eller medicinteknik är ett plus, men inget krav - det viktigaste är din motivation att lära och lyckas.
Tidigare kunskap av att arbeta med offentliga upphandlingar är meriterande.
Vi erbjuder
Att bli en del av seca innebär att du ansluter dig till en global marknadsledare med en stark grund och en ambitiös vision för framtiden. Du får ta del av:
• Professionell utveckling: Löpande utbildning, lärandemöjligheter och utrymme att växa i rollen.
• Samarbete: Ett stöttande nordiskt säljteam som delar idéer, firar framgångar och samarbetar tätt med marknadsföring och globala kollegor.
• Meningsfullhet: Du representerar innovativa lösningar som på riktigt förbättrar patientvård och resultat världen över.
• Flexibilitet: Platta organisationer, korta beslutsvägar och frihet att forma din egen arbetsdag.
