Försäljnings- och marknadsansvarig till Mspecs Mäklarsystem
Academic Work Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-12-17
Mspecs expanderar och söker en stark, driven person som tar helhetsansvar för försäljning och marknad. Du planerar och styr försäljningsstrategi, bygger relationer med stora mäklarföretag och driver både nyförsäljning och varumärkesbyggande. Du kliver direkt in i ledningsgruppen, påverkar bolagets utveckling och blir en nyckelfigur i Mspecs fortsatta tillväxtresa.
OM TJÄNSTEN
Som Försäljnings- och marknadsansvarig driver du bolagets försäljnings- och marknadsstrategi för att uppnå ambitiösa tillväxtmål. Du är en nyckelperson i kontakten med befintliga nyckelkunder och ansvarar för nyförsäljning, med fokus på större mäklarföretag, samt positionerar varumärket nationellt och internationellt. Du kommer att arbeta nära VD och ingå i ledningsgruppen samt ha ett helhetsansvar för både de strategiska riktlinjerna och den operativa genomförandet inom sälj och marknad.
Du erbjuds en dynamisk roll med stora möjligheter att påverka och bidra till Mspecs tillväxtresa. Du blir en del av ett entreprenöriellt team med korta beslutsvägar och erbjuds goda utvecklingsmöjligheter samt konkurrenskraftiga förmåner.
Rollen innebär att utveckla och implementera den övergripande försäljnings- och marknadsstrategin. Du blir en nyckelperson i kontakten med befintliga nyckelkunder på executive-nivå, där ditt fokus ligger på att säkerställa långsiktig nöjdhet och proaktivt identifiera affärs- och utvecklingsmöjligheter. Du har också det primära ansvaret för att driva nyförsäljning och bearbetning av nya prospekt, med särskilt fokus på större mäklarföretag (15-20 användare och uppåt). Dina primära uppgifter kommer vara
• Föra dialog med ledning och beslutsfattare hos befintliga strategiska kunder
• Säkerställa kundnöjdhet och proaktivt identifiera utvecklingsmöjligheter
• Identifiera, kvalificera och bearbeta prospekt i målsegmentet
• Driva hela försäljningsprocessen från första kontakt till avtal
• Utarbeta och implementera marknadsplaner samt skapa koncept för digital marknadsföring, event, PR och content
• Ge input till produktutveckling baserat på kundbehov och delta aktivt i specifika utvecklingsprojekt
• Mäta och rapportera på nyckeltal som nya kunder i målsegmentet, ARR-tillväxt och genomförda marknadsaktiviteter
VI SÖKER DIG SOM
• Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller digitala tjänster
• Har god förmåga att bygga långsiktiga relationer på ledningsnivå
• Har god kommersiell förståelse med vana att driva hela säljcykler
• Har erfarenhet av att ta fram och implementera marknadsplaner samt driva marknadsaktiviteter
• Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från mäklarbranschen eller annan relevant domänkunskap
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
