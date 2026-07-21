Försäljning - Vi står för utbildningen
Hd Sales AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-07-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hd Sales AB i Västerås
Säljare till HD SALES i centrala Västerås
Mer än bara ett jobb
På HD SALES får du möjligheten att ta dina första steg mot en långsiktig karriär inom försäljning. Här utvecklar du inte bara din förmåga att sälja – du stärker även ditt självförtroende, din kommunikation och din förmåga att skapa goda relationer.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Det viktigaste för oss är din inställning, din vilja att lära dig och hur långt du vill utvecklas. Hos oss får du utbildning, löpande coachning och goda möjligheter att växa inom företaget.
Vi sitter i ett stort och trivsamt kontor i centrala Västerås. Här arbetar du tillsammans med engagerade och härliga kollegor i en miljö där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i fokus. Vi tror att människor presterar som bäst när de trivs och har roligt tillsammans.
Vi erbjuder
Grundlig introduktion och utbildning inom försäljning
Daglig coachning och stöd från närvarande ledare
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
Regelbundna teamaktiviteter och en stark gemenskap
Motiverande tävlingar med attraktiva priser
Ett stort och modernt kontor i centrala Västerås
En energifylld arbetsplats där vi arbetar hårt, utvecklas och har kul tillsammans
Vem söker vi?
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning och vill utvecklas.
Vi tror att du:
Är kommunikativ och tycker om att prata med människor
Har en positiv, driven och engagerad inställning
Vill lära dig mer om försäljning och kundkontakt
Motiveras av tydliga mål och möjligheten att påverka din egen lön
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan arbeta heltid, måndag till fredag
Trivs med att arbeta tillsammans med andra
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder. På HD SALES ser vi mångfald som en styrka och tror att olika perspektiv bidrar till ett bättre och starkare team.
Om HD SALES
HD SALES är ett försäljningsföretag med kontor i centrala Västerås. Vi arbetar med försäljning och kundkommunikation och lägger stor vikt vid personlig utveckling, nära ledarskap och en stark lagkänsla.
Vårt mål är att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och når sina mål tillsammans. Hos oss får du chansen att bygga värdefull erfarenhet samtidigt som du blir en del av ett socialt och engagerat team.
Plats: Centrala Västerås
Omfattning: Heltid, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
hdsales.se/jobba-med-oss Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hd Sales AB
(org.nr 559369-5215)
Skomakargatan 3 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
10008355