Försäkringsutredare inom Kontroll i Malmö
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Malmö Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Kontrollverksamhetens huvudsakliga uppgift är att utreda misstänkta bidragsbrott. Utredningarna gäller alltifrån relativt okomplicerade ärenden till organiserad och systematisk brottslighet. I arbetsuppgifterna ingår såväl administrativa moment, kvalificerade utredningar samt negativa beslut.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Som Försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med kontroll möter du människor som medvetet eller omedvetet kan ha fått ersättning från Försäkringskassan på felaktiga grunder. Du genomför kontroller som medverkar till att rätt ersättning betalas ut. Arbetet innefattar både kvalificerade och komplexa utredningar men även utredningar av enklare karaktär samt försäkringsadministration, vilket ger omväxlande arbetsuppgifter. I arbetet ingår att utreda och fatta beslut i flera olika förmåner vilket ställer höga krav på dig som medarbetare att finna rätt lagrum och förmånsbestämmelser. I de fall ersättning betalats ut felaktigt ska du också ta ställning till om polisanmälan ska göras. Du har ibland personliga möten bland annat vid hem- och arbetsplatsbesök. Du samarbetar med bland annat Polismyndigheten, Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg, kommuner och Kronofogdemyndigheten.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har erfarenhet av ett eller flera olika förmånsslag på Försäkringskassan
• har erfarenhet av att driva utredningar, avgränsa dessa samt fatta beslut
• har erfarenhet av att prestera i en resultat-och målstyrd verksamhet
• har erfarenhet av att samverka med andra aktörer med inriktning mot kontroll eller brottsbekämpning
• har erfarenhet av utredningar inom kontroll- och tillsynsverksamhet
• har erfarenhet av kvalificerade sidouppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Martin Åberg, 010-118 66 01 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, sussane.asqari@forsakringskassan.se
, 010-116 25 98 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Erik Svensson, 010-118 44 73 eller Annica Borg 010-117 61 32, Saco-S: Narcisa Karahmetovic, 010-111 98 49, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9700164