Försäkringskassan / Administratörsjobb / Karlskrona2021-04-14Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.Ansvar och arbetsuppgifterSom försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden och underlag från skolor. Du kommer att fatta egna beslut men du kommer även lägga fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Du ansvarar för uppföljning med individen om skolgången är påbörjad och genomför åtgärder om den slutförs i förtid. Kontakt med andra samverkansparter förekommer, exempelvis skolor och vårdinstanser. Du träffar individen och genomför planeringar via digitala kanaler och telefonkontakt. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.Du kan läsa mer om aktivitetsersättning på vår webbplats.Vi söker dig som:har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdigaär stabil och förtroendeingivandesamarbetar effektivt för att nå gemensamma målagerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitethar ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssättkan förstå och analysera komplexa frågorhar god kommunikativ förmågahar datorvanaDet är meriterande om du:har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individerhar goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationerhar kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningarhar erfarenhet av utredningar kopplat till skolväsendethar körkort för personbilVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.2021-04-14Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.På grund av rådande situation med Covid -19 kommer intervjuer troligtvis att hållas via skype. Vi vill därför uppmana dig att ladda upp aktuella betygsdokument från högskola samt arbetsgivarintyg i din ansökan. Dessa dokument efterfrågas när man är aktuell för intervju.Chef: Meeri Tikkanen, tel 010-118 05 77 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Susanne Österling, tel 010-119 56 20 (för frågor om rekryteringsprocessen) Fackförbundet ST: Tommy Hedlund, tel 010-118 08 45 Saco-S: Nils Fridell, tel 010 111 25 59 Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2021.Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Försäkringskassan5689629