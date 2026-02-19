Försäkringssäljare till Lendo
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med i ett spännande nytt projekt inom försäkring? Är du en målinriktad person med passion för försäljning och trivs med en rörlig ersättningsmodell? Då kan rollen som försäkringssäljare hos Lendo vara helt rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
I rollen som säljande försäkringsförmedlare blir du en nyckelspelare i att matcha kunders behov med de bästa försäkringslösningarna. Du blir en del av en spännande satsning där fokus ligger på att via kalla samtal hitta nya privatkunder och bygga upp en stark kundbas. Rollen kräver att du är kvalitetsmedveten, trivs i ett högt tempo och har förståelse för vad det innebär att arbeta med uppsökande försäljning.
Du ingår i ett team med 9 försäkringssäljare där samarbete och teamkänsla är centralt. Tjänsten inleds med en gedigen introduktion som inkluderar utbildning i försäljning, Lendos produkter och branschen. Du får även medlyssna på samtal med kollegor för att utveckla din egen försäljning. Din utveckling fortsätter sedan med löpande utbildning och coachning - både från din chef och våra erfarna säljare.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work.
• Ett långsiktigt uppdrag med möjligheter till anställning hos Lendo på sikt.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
• Grundlön + attraktiv rörlig ersättningsmodell, samt grymma förmåner.
• Hybridjobb = Flexibilitet att jobba hemifrån och hänga med kollegorna på kontoret. Obligatoriska kontorsdagar är onsdagar och torsdagar.
• Kul på jobbet (på riktigt) - AW:s, teamhäng och en arbetsplats där de skrattar mycket och peppar varandra.
• Karriärmöjligheter - Kanske vill du stanna och växa inom Lendo? (De hoppas såklart det!) Kanske vill du ha en merit som sticker ut på CV:t? Oavsett vilket, öppnar det här jobbet många dörrar och är en spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
• Utökad erfarenhet och kunskap inom försäkringar.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Det handlar om att lyssna, förstå och guida Lendos försäkringskunder - inte att tvinga på någon något de inte behöver. Här är ett axplock av vad du kommer att göra en vanlig dag:
Kontakta kalla kunder via telefon - personer känner till Lendo men som inte har försäkringar idag.
Genomföra behovsanalyser och guida kunden till rätt försäkringslösning.
Identifiera affärsmöjligheter och skapa mervärde för kunden.
Du skapar trygghet. Försäkringar kan vara svåra att förstå, men du gör det lätt för kunden genom att förklara Lendos försäkringsprodukter på ett enkelt och tydligt sätt.
Arbeta med hög telefonaktivitet och tydliga mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen.
• Har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon. Det är viktigt att du har en naturlig känsla för försäljning och en vilja att skapa kundvärde där du ser en möjlighet i varje samtal.
• Är kommunikativ, strukturerad och trivs i ett högt tempo.
• Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Du gillar att prata med människor. Du skapar snabbt förtroende och får kunder att känna sig bekväma.
• Du är serviceinriktad. Ditt mål är alltid att kunden ska känna sig trygg och nöjd med sitt val.
• Du gillar att arbeta mot mål. Inte för att någon tvingar dig, utan för att du själv gillar känslan av att lyckas.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Lendo HÄR. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9751168