Försäkringsrådgivare
Consort Nordic AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du utvecklas inom kundservice, försäljning, bank och försäkring?
Är du en person som gillar att skapa goda kundupplevelser, bygga långsiktiga relationer och arbeta mot tydliga mål? Trivs du i en social miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Hos Consort Nordic får du arbeta med välkända företag inom bank-, försäkrings- och finansbranschen. Vi tror på långsiktig utveckling, kontinuerlig coachning och att varje medarbetare ska få möjlighet att växa utifrån sina styrkor.
Om rollen
Som kundkonsulent blir du en viktig del av vårt team och arbetar med att skapa värde för både kunder och uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan bland annat omfatta:
Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående kundkontakter
Försäkringsförmedling
Kundservice via telefon och chatt
Merförsäljning och kundvård
Ingen dag är den andra lik, vilket gör rollen både utvecklande och varierande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och service. Du trivs med att kommunicera, bygga relationer och skapa förtroende.
Vi tror att du:
Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Har gymnasieutbildning
Är målinriktad och trivs i ett högt tempo
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en god laganda
Är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete
Tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning, bank eller försäkring är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas är viktigast.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än bara ett jobb.
Fast lön utan provisionsbaserad ersättning
Friskvårdsbidrag
Kontinuerlig utbildning och coachning
Tydliga utvecklingsmöjligheter inom bank, försäkring och kundrelationer
En inkluderande och engagerande företagskultur
Möjlighet att arbeta med några av Nordens största företag
Vi investerar i våra medarbetare och tror att framgång skapas genom kunskap, trygghet och samarbete.
Om Consort Nordic
Consort Nordic är en nordisk specialist inom kundcenter, försäkringsförmedling, mötesbokning och konsulttjänster inom bank, finans och ekonomi.
Vi är idag cirka 220 medarbetare med kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim. Varje år hjälper vi mellan 40 och 60 företag att skapa bättre kundupplevelser och starkare affärer.
Vi är stolta över att ha blivit certifierade som Great Place to Work fem år i rad och att ha utsetts till Gasellföretag vid flera tillfällen. Vår kultur bygger på kunskapsdelning, utveckling, prestation och omtanke om varandra.
Dessutom är vi ett klimatneutralt företag och stödjer hållbarhetsprojekt som bidrar till bättre levnadsvillkor i Ghana.
Praktisk information
Placeringsort: Mölndal (Göteborg)
Anställningsform: Heltid, 40 timmar per vecka. Sex månaders provanställning tillämpas.
Arbetstider: Måndag–fredag, 08.30–17.00
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Vi intervjuar kandidater löpande och ser fram emot att höra från dig. Kanske är du vår nästa kollega? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8017785-2087353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta
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412 50 GOTHENBURG Jobbnummer
9993757