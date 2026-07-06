Försäkringsrådgivare

Consort Nordic AB / Bankjobb / Göteborg
2026-07-06


Visa alla bankjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Consort Nordic AB i Göteborg, Mölndal, Varberg, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Vill du utvecklas inom kundservice, försäljning, bank och försäkring?
Är du en person som gillar att skapa goda kundupplevelser, bygga långsiktiga relationer och arbeta mot tydliga mål? Trivs du i en social miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Hos Consort Nordic får du arbeta med välkända företag inom bank-, försäkrings- och finansbranschen. Vi tror på långsiktig utveckling, kontinuerlig coachning och att varje medarbetare ska få möjlighet att växa utifrån sina styrkor.
Om rollen
Som kundkonsulent blir du en viktig del av vårt team och arbetar med att skapa värde för både kunder och uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan bland annat omfatta:

Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående kundkontakter

Försäkringsförmedling

Kundservice via telefon och chatt

Merförsäljning och kundvård

Ingen dag är den andra lik, vilket gör rollen både utvecklande och varierande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och service. Du trivs med att kommunicera, bygga relationer och skapa förtroende.
Vi tror att du:

Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift

Har gymnasieutbildning

Är målinriktad och trivs i ett högt tempo

Är ansvarstagande och lösningsorienterad

Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en god laganda

Är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete

Tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning, bank eller försäkring är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas är viktigast.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än bara ett jobb.

Fast lön utan provisionsbaserad ersättning

Friskvårdsbidrag

Kontinuerlig utbildning och coachning

Tydliga utvecklingsmöjligheter inom bank, försäkring och kundrelationer

En inkluderande och engagerande företagskultur

Möjlighet att arbeta med några av Nordens största företag

Vi investerar i våra medarbetare och tror att framgång skapas genom kunskap, trygghet och samarbete.
Om Consort Nordic
Consort Nordic är en nordisk specialist inom kundcenter, försäkringsförmedling, mötesbokning och konsulttjänster inom bank, finans och ekonomi.
Vi är idag cirka 220 medarbetare med kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim. Varje år hjälper vi mellan 40 och 60 företag att skapa bättre kundupplevelser och starkare affärer.
Vi är stolta över att ha blivit certifierade som Great Place to Work fem år i rad och att ha utsetts till Gasellföretag vid flera tillfällen. Vår kultur bygger på kunskapsdelning, utveckling, prestation och omtanke om varandra.
Dessutom är vi ett klimatneutralt företag och stödjer hållbarhetsprojekt som bidrar till bättre levnadsvillkor i Ghana.
Praktisk information
Placeringsort: Mölndal (Göteborg)
Anställningsform: Heltid, 40 timmar per vecka. Sex månaders provanställning tillämpas.
Arbetstider: Måndag–fredag, 08.30–17.00
Ansök redan idag!
Vi intervjuar kandidater löpande och ser fram emot att höra från dig. Kanske är du vår nästa kollega?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8017785-2087353".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Consort Nordic AB (org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta)
412 50  GOTHENBURG

Jobbnummer
9993757

Prenumerera på jobb från Consort Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Consort Nordic AB: