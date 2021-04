Försäkringsrådgivare - sommarvikariat - Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt - Bankjobb i Lund

Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt / Bankjobb / Lund2021-04-13Till vårt affärsområde Sällskapsdjur söker vi sommarvikarie inom FörsäkringsrådgivningInom affärsområde Sällskapsdjur arbetar vi i huvudsak med hund, katt och smådjursförsäkringar. Nu söker vi sommarvikarie till försäljningsavdelningen, med tillträde snarast, dock senast 2021-05-15. Vikariatet sträcker sig till 2021-08-31.Till vår säljavdelning söker vi Försäkringsrådgivare med stort engagemang och kunskap om sällskapsdjur.Du kommer att vara en del av en avdelning där flera och varierande arbetsuppgifter ingår, såsom att ge kunder rätt försäkringsrådgivning per telefon, service och support, men även proaktivt kontakta kunder för att ge olika erbjudande och retention, samt administrativa uppgifter som ingår i avdelningens arbete.Vi söker dig som har ett stort intresse för försäljning och kundservice. Du är resultatorienterad och har förmåga att arbeta självständigt men du är också en bra lagspelare. Du är flexibel och inte rädd för att rycka in där det behövs, stundtals kan det vara en hög arbetsbelastning. Dina arbetsverktyg är i första hand telefon men även mail och chatt används i kundkommunikationen. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska i så väl tal som skrift, samt ha god datorvana.Arbetstiderna är schemalagda i två pass måndag - torsdag kl 08:45 - 17:00 eller kl 11:00 - 19:15 samt fredagar kl 08:45 - 17:00.Till din hjälp har du stöd i arbetet av våra försäkringsvillkor, av dina kolleger, din närmsta chef och du får en omfattande introduktion.Genomgående arbetar vi för att kunden alltid får ett bemötande präglat av engagemang och expertis.Sista ansökningsdag är 2021-04-25, vi tillämpar löpande urval så vänta inte till sista ansökningsdag att lämna in din ansökan.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-25Sveland Djurförsäkringar, ÖmsesidigtStora Södergatan 4722223 Lund5687698