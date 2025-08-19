Försäkringshandläggare till Stockholm
2025-08-19
Vill du utvecklas inom försäkringsbranschen och arbeta i en betydelsefull och serviceinriktad roll? Nu söker vi en försäkringshandläggare till vårt team i centrala Stockholm! Här får du chansen att bidra till trygga kundlösningar och vara del av ett engagerat team med fokus på kundservice och administration.
Om rollen som försäkringshandläggare i StockholmI rollen som försäkringshandläggare arbetar du med administration, handläggning av försäkringsärenden samt daglig kontakt med kunder, samarbetspartners och kollegor. Du är en viktig länk i att leverera hög service och bidra till smidiga processer inom försäkringsområdet. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och samarbete i team.
Arbetsuppgifter inom försäkringsadministration och kundkontakt Handlägga och administrera försäkringsärenden från start till avslut
Ge service och rådgivning till kunder via telefon, e-post och digitala kanaler
Ta emot och registrera nya försäkringsansökningar samt uppdatera kunduppgifter i system
Samarbeta med interna och externa parter för att säkerställa kvalitet i handläggningen
Följa upp och återkoppla till kunder kring pågående ärenden
Deltaga i utveckling och förbättring av interna processer och rutiner
Din profil - egenskaper och erfarenheter vi söker hos en försäkringshandläggare Gymnasieexamen, gärna med inriktning mot ekonomi, administration eller liknande
Intresse för försäkring, administration och kundservice
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
Vana av att använda digitala system och administrera dokumentation
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad i ditt arbetssätt
Stark servicekänsla och god samarbetsförmåga
Meriterande erfarenheter för försäkringshandläggare i Stockholm Erfarenhet av försäkringshantering, administration eller liknande kundnära roll
Kunskap inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet
Vana vid kundkontakt, ärendehantering eller arbete i affärssystem
Vi erbjuder dig En inkluderande arbetsplats med stöttande kollegor och god stämning
Möjlighet att utvecklas inom försäkringsbranschen och bredda din kompetens
En central roll på ett stabilt företag med lång erfarenhet
Placeringsort: Stockholm, centrala lokaler med goda kommunikationer
Omfattning: Heltid, 37,5 timmars arbetsvecka, kontorstid måndag-fredag
Anställning: Rollen är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd hos vår kund.
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att ge service till andra? Hos oss får du utvecklas i din yrkesroll och bidra till nöjda kunder. Ansök redan idag och bli vår nästa försäkringshandläggare i Stockholm!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9465801