Försäkringshandläggare till Omprövningen i Jönköping
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Jönköping Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Jönköping
2025-11-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Tranås
, Haninge
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Du kommer tillhöra en enhet som består av försäkringshandläggare och omprövare. Enheten är geografiskt uppdelad i fyra olika orter i landet vilket innebär att samarbetet med kollegorna utförs digitalt på distans.
Utredningar, beslut och teamarbete
Arbetet innebär handläggning med inriktning på omprövning och överklagande. Du arbetar i den inledande delen av omprövningsprocessen vilket innebär att du förbereder överklaganden för hantering både inom myndigheten och domstol samt tar fram underlag inför domstolens prövning av ärendet. Du administrerar i den formella delen avseende ärenden som har kommit in till Försäkringskassan för omprövning samt fördelar övriga ärenden till nästa steg i processen. Som Försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Du har skriftlig och/eller muntlig kontakt med övriga avdelningar samt ibland den som överklagar och förvaltningsrätt. Internt samarbetar du med omprövare och stödfunktioner som processförare och specialister.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god samarbetsförmåga
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet som registrator på Försäkringskassan
• har kunskap i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och socialförsäkringsbalken.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-11-11Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Jönköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Samra Swenson, 010-116 49 05 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emelie Hillman, emelie.hillman1@forsakringskassan.se
, 010-113 43 38 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9598211