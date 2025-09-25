Försäkringshandläggare inom underhållsstöd i Jönköping
2025-09-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade skriftligt och via telefon. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster.
När du arbetar med underhållsstöd möter du situationer där barn bor hos endast en av föräldrarna och den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Du stödjer föräldrarna att sköta underhållet själva, men om inte det fungerar kan barnet ha rätt till underhållsstöd. Du är båda parternas handläggare och du informerar och vägleder dem båda i en livssituation som kan vara svår och komplex. I ditt arbete kommer du i kontakt med andra aktörer i samhället som hanterar frågor om barn, boende samt ekonomiska förhållanden.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med att fatta beslut som påverkar individer, gärna på myndighet
• har gedigen erfarenhet av arbete med kundkontakt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har kunskaper i konflikthantering och hur man bemöter människor i svåra situationer och i att förklara på ett enkelt och lättförståeligt sätt
• har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och god förmåga att kommunicera på engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
10 tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde i februari. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Jönköping.
Intervjuer planeras till v. 43-46.
