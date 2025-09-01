Försäkringsförmedlare
2025-09-01
Lendo är ett innovativt fintech bolag i stark tillväxtfas. Vi söker nu dig som vill fortsätta utvecklas inom försäljning. Som med ditt engagemang och driv för affären erbjuder Lendos kunder bästa möjliga service.
Vi på Lendo fortsätter att växa och i takt med det söker vi fler försäkringssäljare.
Älskar du försäljning, drivs av att arbeta med en rörlig ersättningsmodell kan detta vara jobbet för dig! Vi letar huvudsakligen efter dig som har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning och som vill fortsätta utvecklas inom det.
På vår avdelning värnar vi om en kultur som speglar våra fyra värderingar, Win as a team, Always Improve, Customer Centric och Focus on Execution och det är värderingar som verkligen syns i vårt vardagliga arbete!
Rollen
I din roll som försäkringsförmedlare tar du kontakt med Lendos kunder som har valt att gå vidare med ett lån. Under samtalet gör du ditt yttersta för att förmedla försäkringsprodukterna som vi kan erbjuda kunden. Du arbetar mot tydliga mål och försöker hela tiden utveckla din försäljning tillsammans med din närmsta chefs stöd.
Tjänsten inleds med en utbildning rörande försäljning, Lendos produkter och om branschen i Sverige. Detta kombineras med medlyssning för att kunna inspireras både av kollegor och chefer och få den feedback som krävs för att utvecklas.
Efter grundutbildningen fortsätter givetvis din utveckling genom fortsatt coaching och utbildning, både från närmsta chef samt våra erfarna säljare.
Hos oss på Lendo arbetar du tillsammans med din närmsta teamchef och ditt team som för närvarande är 5 heltidsanställda försäkringssäljare. På vår avdelning är det viktigt att vi gör saker tillsammans och vi når våra resultat tillsammans!
Som försäkringssäljare hos oss på Lendo har du en grundlön men utöver den kan du påverka din lön utifrån en attraktiv rörlig ersättningsmodell.
Vi söker dig som:
• Har säljerfarenhet, gärna från telefonförsäljning
• Talar och skriver svenska flytande och behärskar engelska väl
• Är resultatinriktad (kanske är du även tävlingsinriktad?)
• Gillar att jobba enligt tydliga och ambitiösa mål
Du erbjuds:
• Regelbundna team-och företagsaktiviteter
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag på 4000 kr
• Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme i veckan
• 25 dagars semester
• Att ta del av de aktiviteter och förmåner som ingår i Schibsted-koncernen
• Interna och externa utbildningar inom lån och krediter
• Väldigt trevliga kollegor
Lendo har funnits på den svenska lånemarknaden sedan 2007 och köptes kort därefter upp av den norska mediekoncernen Schibsted. Sedan lanseringen har dom arbetat hårt för att göra lånemarknaden transparent, fördelaktig för kund och användarvänlig. Du kommer anställas på ett företag som flera år i rad blivit certifierade som en mycket bra arbetsplats av Great Place To Work.
Anställningen är en heltidsanställning och du utgår från Lendos huvudkontor centralt i Stockholm. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och intervjuar löpande, inkom med din ansökan redan idag!
Inför en anställning genomförs en bakgrundskontroll.
Arbetstider: Heltid - 08-17 alternativt 08.45-17.45
Placering: Du kommer utgå från kontoret i centrala Stockholm men har också möjlighet att kombinera det med arbete på distans. Vi på Lendo arbetar tillsammans på kontoret minst varje tisdag samt torsdag.
I denna rekrytering samarbetar Lendo självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
