Forsåker Vårdcentral söker Sjuksköterska
Forsåker Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-06-03
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Sjuksköterska
Forsåker vårdcentral och BVC är en växande vårdcentral i Mölndal med fokus på teamarbete, kvalitet, tillgänglighet och bemötande. Här är det gruppen som lyckas, inte jaget. Vi vill vara den nära vårdcentralen med det stora hjärtat. Nu söker vi rätt person som vill vara med i en utvecklande och rolig fas. Vårdcentralen drivs av tre specialistläkare i allmänmedicin. Här arbetar läkare, psykologer, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, rehabkoordinator och administratörer. Vi har mottagningar för patienter med obesitas, astma/KOL, diabetes, hypertoni samt en äldremottagning. På BVC träffar familjer både barnsjuksköterska och specialistläkare. Vi arbetar även nära vår rehabmottagning.
Vi tror på att arbeta genomtänkt och använder oss av kloka IT-system och vid behov digital vård. Vi är HBTQ-diplomerade. Vi tror även starkt på kontinuitet och ser därför till att våra patienter får träffa samma vårdpersonal. Vi jobbar nära varandra i team och delar på ansvaret för vården av våra ca 5600 patienter. Allt för att de som behöver vård mest ska få den.
Vi behöver nu förstärka vårt team med en sjuksköterska. Du kommer arbeta med bl a jourverksamhet, telefon och chat. Vi ser gärna att du är nyfiken på primärvården, erfarenhet är meriterande men inget krav. Eftersom vi är en växande verksamhet är det viktigt för oss att du är flexibel och villig att hjälpa oss utveckla mottagningsarbetet framåt. Vi är en mindre enhet och för oss är det viktigt att vi bygger en bra grupp som tillsammans ansvarar för vården och kulturen på arbetsplatsen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka arbetet. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling. Vi erbjuder ett gott klimat, bra IT-system med digital vårdplattform, bra samverkan och personalförmåner som ex personalträning och gemensamma frukostar. Vi söker någon på heltid men deltid kan diskuteras.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
I rollen som sjuksköterska kommer du ha sedvanliga omväxlande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. Vi letar initialt efter en sjuksköterska med fokus på medicinsk rådgivning via telefon och chatt samt arbete med akuta bedömningar. Arbetet sker i nära samarbete med läkare och övriga kollegor.
Om dig
Stor tonvikt kommer läggas på personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse med sikte på hösten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: Marcel.a@forsakervardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsåker Vårdcentral AB
(org.nr 559347-2540), https://forsakervardcentral.se/
Kronogårdsgatan 3 (visa karta
)
431 33 MÖLNDAL Arbetsplats
Forsåker vårdcentral AB Kontakt
Marcel Aponno Marcel.a@forsakervardcentral.se Jobbnummer
9945217