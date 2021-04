Förrättningslantmätare, Gävle - Lantmäteriet, Fastighetsbildning - Logistikjobb i Gävle

Lantmäteriet, Fastighetsbildning / Logistikjobb / Gävle2021-04-12Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.2021-04-12Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning.I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förväntas du hantera våra kunders ärenden på ett korrekt och objektivt sätt med stöd av bland annat lagstiftning och riktlinjer.Våra tekniska system möjliggör arbete även utanför kontoret och vi erbjuder dig ett modernt arbetssätt där du kan kombinera arbetsliv och fritid på ett bra sätt. Vi erbjuder dig en viktig statstjänstemannaroll.Vi söker dig som har en svensk eller validerad civil- eller högskoleingenjörsexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Du som har mindre än sex månader till examen är också välkommen att söka tjänsten. Har du en civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller har du en fördjupad kunskap inom svensk fastighetsrätt, erhållen via högskolestudier eller arbete? Då värderar vi det högt.Tjänsten kräver B-körkort.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vilket innebär att vi vill att du har ett stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete. Du trivs med att arbeta med fastighetsrättsliga frågor och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper.Som förrättningslantmätare bereder du och fattar fastighetsrättsliga beslut på ett kvalitetssäkert och förtroendeingivande sätt. Du arbetar strukturerat och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. För tjänsten är det viktigt att du kan kommunicera både skriftligt och muntligt i det svenska språket. Eftersom du kommer att delta i och ansvara för både små och stora lantmäterisammanträden, är det viktigt att du är trygg med att tala inför grupper och har förmågan att anpassa budskapet till målgruppen.ÖVRIGTPå Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen.Urval sker löpande under ansökningstiden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Lantmäteriet, Fastighetsbildning5684067