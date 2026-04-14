Förrådspersonal till Logistikenheten - Vikariat
Vi söker nu en förrådspersonal med inriktning mot Servicesektionen vid Försörjningsavdelningen i Karlskrona. Hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete i en stimulerande miljö där du bidrar till Försvarsmaktens kärnverksamhet. Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.
Om enheten
Försörjningsavdelningen tillhör Logistikenheten och ansvarar för planering, beredning, genomförande och uppföljning av materielförsörjning samt teknisk tjänst för samtliga förband inom garnisonen.
Avdelningen består av två sektioner: Service, Transport. Vårt uppdrag är att bidra till en stark och redundant Försvarsmakt genom välfungerande fredslogistik, förbandsnära förrådshållning samt förnödenhetsförsörjning vid beredskapshöjningar och krig. Avdelningen har cirka 65 medarbetare med varierande bakgrund och kompetens.
Om sektionen
Service. Sektionen består idag av ca 34 medarbetare. Dagliga uppgifter vid sektionen är att serva förband inom Karlskrona garnison med bland annat personlig utrustning, beklädnad, tvättbyte, vapen, ammunition, dykmateriel, läkemedel etc. Till detta förekommer även vissa transporter av materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra till en säker och effektiv förnödenhetsförsörjning. I befattningen ingår bland annat:
Utlämning, mottagning och förrådshållning av materiel
Hantering av särskild materiel till interna och externa kunder
Arbete i systemstöd, främst SAP/PRIO samt Försvarsmaktens system såsom LIFT
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom Försörjningsavdelningen
KRAV
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 6 månaders erfarenhet av arbete inom förråd, lager, logistik eller serviceverksamhet eller annan social verksamhet.
Förmåga att utföra arbetsuppgifter som innebär manuella lyft samt arbete stående och gående större delen av arbetsdagen.
Grundläggande datorvana och förmåga att arbeta i IT-baserade system
B-körkort
God samarbetsförmåga
Serviceinriktat arbetssätt
Noggrannhet och struktur
Flexibilitet och problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av SAP/PRIO
Truckkort
Körkortsbehörighet BE/C/CE
Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, exempelvis som GSS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/. Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Föräldravikariat ca 1 år
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: För befattningen tillämpas ett löneintervall om 28 000-30 000 kr/mån. Placering i intervallet baseras på sakliga relevant erfarenhet, utbildning och befattningens krav.
Befattning: Civil befattning vid Marinbasen Karlskrona
För upplysningar om befattningen:
Magnus Jonsson eller Camilla Holgersson
För information om rekryteringsprocessen
Lena Krusberg
Fackliga företrädare
Officersförbundet Johnas Mård
Försvarsförbundet Jimmy Svensson
SACO Mikael Olsson
SEKO Andreas Emilsson
Samtliga nås via växel 010-82 85 000. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för befattningen samt besvarar angivna urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122004".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA
