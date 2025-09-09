Förrådspersonal till Göta Ingenjörregemente
Göta Ingenjörregemente (Ing 2) söker Förrådspersonal till Am- & Materielsektionen
Vill du ha ett spännande arbete? Vill du vara med och utveckla och påverka en verksamhet som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation?
Logistikenheten vid Göta Ingenjörregemente söker en ny kollega till befattningen som förrådspersonal till Am- & Materielsektionen vid Försörjningsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
På Am- & Materielsektionen arbetar idag ett flertal personer med att förse garnisonens förband med den materiel de behöver för verksamheten. Här arbetar vi med en mängd olika materiel med allt från diverse gruppmateriel så som yxor, spadar och tält till vapen och ammunition. Inriktning mot specifika materialslag kan ske efter hand om behov finns. Vi plockar materiel i våra lagerlokaler som vi sedan lämnar ut till förbanden inom garnisonen eller skickar till annan ort. Man kan också komma till vår kunddisk för att få hjälp med diverse olika ärenden så som byten av trasig materiel eller utlämningar. Till vår hjälp har vi också våra stödsystem där vi redovisar alla materielrörelser så att vi kan upprätthålla ett korrekt lagersaldo.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga.
• Körkort för manuell växellåda, B.
• God administrativ förmåga.
• God datorkunskap.
Meriterande
• Genomfört värnplikt, GMU, GUF eller annan militär utbildning.
• Tjänstgjort som soldat i logistikfunktion.
• Goda kunskaper i Försvarsmaktens materielprocess.
• Goda kunskaper i SAP miljö.
• Goda kunskaper i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO.
• Tidigare erfarenheter inom förrådshållning och/eller logistik.
• Körkort för manuell växellåda, C, CE.
• Militärt förarbevis.
• Truckkort.
• ADR-kompetens. Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du behöver ha en god samarbetsförmåga, flexibilitet, noggrannhet och förmågan att ta kontakt med människor värderas högt. Du skall kunna arbeta både i grupp och självständigt. Du behöver kunna hantera tempoväxlingar då vårt arbete är varierande.
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet.
Som anställd i Försvarsmakten är träning en arbetsuppgift - Tre arbetstimmar i veckan. Årsvis genomförs test i fysisk prestationsförmåga. Försvarsmaktens personal ska ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa de ålagda uppgifter som tjänsten kräver, men ses också bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Övrig information
Arbetstid: Normal arbetstid är måndag-fredag men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Relevant information: Tunga lyft och arbete utomhus vid alla årstider kan förekomma.
För information om befattningen kontakta:
Emma Syrén chef Am- & Materielsektionenemma.syren@mil.se
, telefon nås genom växeln 010-180 00
Micael Rosander chef FörsAmicael.rosander@mil.se
, telefon nås genom växeln 010-180 00
Vid frågor om rekryteringsprocessen:
Fanny Jansson, HR-generalist telefon nås på 070 924 81 08fanny.x.jansson@mil.se
,
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 510 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Vi ser att personligt brev och CV är på svenska.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Kontakt
Fanny Jansson fanny.x.jansson@mil.se 0709248108 Jobbnummer
9500712