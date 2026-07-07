Förrådspersonal
Saab Aktiebolag / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
SAAB utökar sin verksamhet inom helikopterunderhåll och söker nu en ny medarbetare till vårt team på Malmen/Linköping. Avdelningen Support Solution är en verksamhet som präglas av många helhetsåtaganden gentemot våra civila och militära kunder inom flygplan- och helikopterbranschen runt om i Sverige och Norden. I rollen som förrådspersonal så kommer du att ingå i ett arbetslag som består av personal från både Försvarsmakten och Saab. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ansvara för ordning och struktur i flygmaterielförrådet inklusive mottagning, ankomstkontroll och hantering av material. Du kommer att registrera utbytesenheter, reservdelar och kemikalier, samt hantera uttag och utlämning av dessa till både egna och kunders verkstäder. Dessutom ingår ansvar för packning och avsändning av gods samt genomförande av lagerinventering.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Till denna roll söker vi dig som är noggrann och har ett sinne för ordning och reda. Vi tror även att du är självgående och har en god förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom rollen innebär både problemlösning och kontakt med olika personer inom och utanför organisationen, ser vi gärna att du har en god servicemedvetenhet och en hjälpsam inställning.
Vi söker dig som:
Har slutförda studier på gymnasienivå - gärna inom handel, teknik eller logistik.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
God datorvana.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Truckkort.
Arbetslivserfarenhet från logistik eller lagerverksamhet.
Tidigare arbetat i affärssystem.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Malmslätt, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Lägergatan, Linköping (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995525