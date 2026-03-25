Förrådspersonal
Försvarsmakten / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från logistikmiljö och vill arbeta i en kontext som gör skillnad?
Nu söker vi förrådspersonal till FörsA med placering i Göteborg! Vi söker en medarbetare på Gods och transportsektionen, men det kan även bli aktuellt med tjänstgöring på annan sektion.
På Godssektionen arbetar du i ett arbetslag om elva personer med bla hantering av inkommande och utgående gods samt med att genomföra transporter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består av daglig personlig kontakt med såväl arbetskamrater som kunder.
Godssektionen arbetar tillsammans med
Am/Vapensketionen. Där arbetar åtta medarbetare och hanterar beställningar rörande ammunition och vapen både i direkt kontakt med anställda på Amf4 men även i olika förvaringar.
På Servicesektionen är i ett arbetslag om elva personer. Servicesektionen hanterar till största del utlämning av personlig utrustning. I deras arbetsuppgifter ingår bland annat mycket kontakt med anställda på Amf4 men även lagerhantering av utrustning.
På Insatsorgansiationen jobbar fem medarbetare med leverrans av medicinteknisk utrustning och krigsplacering av materiel i förråd.
Om enheten
Logistikenheten har som huvudsaklig uppgift att tillhandahålla logistikstöd till de förband som verkar inom Göteborgs garnison. Enheten består av cirka 50 medarbetare fördelat på en ledning och två avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar men går i huvudsak ut på att tillhandahålla service genom att genomföra godsmottagning, förrådshållning och utlämning av materiel till verksamhet inom Försvarsmakten. Arbetet är fysiskt varierande och tunga lyft förekommer. Arbete kan ske utomhus oavsett väder.
Kvalifikationer
• B-körkort
• Gymnasieutbildning med godkända betyg, eller motsvarande som arbetsgivaren finner lämpligt
• God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är kvalitetsmedveten, utvecklingsorienterad och har sinne för ordning och god planering. Du har god initiativ- och samarbetsförmåga. Det är mycket viktigt att du är noggrann och har god förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög. Du är positiv samt utåtriktad och tycker om att ha olika kontakter både internt och externt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet, materiel och materielprocesser.
• Kunskap och erfarenhet från redovisningssystem SAP-PRIO
• Erfarenhet från arbete i logistikmiljö t.ex. lager/förråd
• Genomförd värnplikt
• Förarbevis för truck
• Lastbilskörkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)Övrig information
Anställningsform: 100 % Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Göteborg, Västra Frölunda
Tillträdesdatum: omgående, enligt överrenskommelse.
Kvälls och helgtjänstgöring med övernattning förekommer samt skyldighet att delta i utbildningar och övningar samt höjd beredskap.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Susanne Johansson. Susanne.x.johansson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9818743