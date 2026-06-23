Förrådsmedarbetare
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Vill du ha en nyckelroll i produktionen där din insats gör konkret skillnad varje dag? Trivs du i en miljö där samarbete, struktur och service är avgörande för att lyckas? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Nu söker vi på Erasteel en medarbetare till vårt centralförråd i Söderfors, hos oss får du en nyckelfunktion i det dagliga arbetet, där du bidrar till att produktionen fungerar effektivt genom att säkerställa rätt material på rätt plats i rätt tid.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en engagerad förrådsmedarbetare till vår verksamhet i Söderfors. Rollen är en central del av vår organisation och innebär att du säkerställer att kritiska reservdelar och material finns tillgängliga när de behövs.
Förrådet spelar en avgörande roll för anläggningens driftsäkerhet. Här hanteras allt från reservdelar och leveranser till lageroptimering och arbetskläder.
Du arbetar i nära samarbete med både produktion och underhåll, där du fungerar som ett viktigt stöd och bidrar direkt till verksamhetens tillgänglighet och effektivitet.Arbetsuppgifter
Ansvara för lagerhantering med fokus på kritiska reservdelar
Lägga beställningar samt följa upp leveranser
Genomföra inventering och säkerställa korrekta lagernivåer
Ta emot gods och kvalitetssäkra leveranser
Hantera fakturor och utföra avstämningar
Planera och genomföra interna och externa leveranser
Säkerställa struktur, standard och god ordning i förrådet
Arbeta nära underhåll för att optimera reservdelslager
Bidra till förbättringsarbete inom lagerstyrning och tillgänglighetProfil
För att lyckas i rollen trivs du i en miljö där samarbete, service och struktur är avgörande.
Vi söker dig som har erfarenhet av lager- eller förrådsarbete, gärna från industrin. Du är noggrann och strukturerad med ett starkt fokus på ordning och reda, och du har ett tydligt servicefokus där du gärna stöttar dina kollegor. Du trivs i nära samarbete med produktion och underhåll och är kommunikativ med förmåga att bygga goda relationer i arbetet.
Vidare har du ett tekniskt intresse och en förståelse för komponenter och reservdelar. Du är flexibel och uppskattar att variera mellan praktiska och administrativa uppgifter, samtidigt som du aktivt bidrar till en positiv laganda genom ditt engagemang och dina initiativ.KvalifikationerKvalifikationer
Grundläggande kunskaper i Office 365
B-körkort
Erfarenhet av lager- eller förrådsarbete
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från underhållsnära verksamhet
Kunskap i SAP och/eller IFS
Truckkort och/eller traverskort
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där din insats gör konkret skillnad varje dag. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och tillsammans driver förbättringar i verksamheten.
Ansökan & kontakt
Skicka in din ansökan så snart som möjligt – urval sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista anställningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Jonas Lindahl
Manager Facilitiesjonas.lindahl@erasteel.com
Om arbetsgivaren - Erasteel
Erasteel är en global koncern som bedriver forskning & utveckling samt produktion och försäljning av gasatomiserade pulvermetallurgiska produkter och snabbstål med världen som marknad. Erasteel har flera hundra anställda och 5 industrianläggningar, varav 2 i Sverige, 2 i Frankrike och 1 i Kina. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat.
För mer information om bolaget, besök www.erasteel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erasteel Jobbnummer
9974188