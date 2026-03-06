Förrådsman Tillsvidare Drivmedelsektion
2026-03-06
Försvarsmaktens uppdrag är att försvara Sverige, våra allierade och vår frihet. Vårt uppdrag kräver en verksamhet med stor bredd av olika förmågor. Som anställd hos oss blir du en viktig del i logistikförsörjningen av svenska och allierade förband. Logistiken inom Försvarsmakten är under tillväxt och utvecklas, detta är viktig för att lyckas med vårt uppdrag. Vi på Logistikenhet Malmen söker nu dig som har det som krävs!
Logistikenhet Malmen
Logistikenhet Malmen understödjer förbanden vid Linköpings garnisons, detta i normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp.
Logistikenheten är organiserat med en stab som samordnar understödet och genomförandeavdelningar för förnödenhetsförsörjning respektive teknisk tjänst. Logistikenheten är en dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och med möjlighet till personlig utveckling. Vi växer och vi behöver dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Transport av drivmedel
Tankning av flygfarkoster (helikoptrar, flygplan).
Underhåll och felsökning av drivmedelsanläggningar.
Inregistrering, redovisning, fakturering och inventering av drivmedel i olika datasystem.
Beredskap förekommer.
Tjänstgöring på annan ort i Sverige eller utomlands kan förekomma.
Tunga lyft förekommer
Kvalifikationer
Du innehar BECE körkort. Du har god körvana av stora
ekipage på väg (lastbilar, tankbilar, släp, trailerdragare med påhängsvagn).
Du har god datavana . Det är nödvändigt att du har bra ordningssinne
och god servicekänsla. Du talar och skriver svenska flytande och har goda
engelska kunskaper. Du uppfyller FM Baskrav när
det gäller fysisk förmåga.
Då befattningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt
Då befattningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt
medborgarskap samt godkänd registerkontroll.
Vi söker dig som vill ha en befattning som både är praktisk och
administrativ. Du trivs med att jobba självständigt och i grupp, där du är drivande och
söker lösningar på de problem som uppkommer. Det är mycket viktigt att
du är noggrann, stresstålig, och vill arbeta i en föränderlig arbetsmiljö.
Som person är du positiv, utåtriktad och tycker om att ha olika kontakter
både inom och utom Försvarsmakten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personal anställd i
Försvarsmakten kan ha företräde till befattningen
Meriterande
• ADR utbildningsintyg med tankbehörighet och truckkörtkort A,B
• Kunskaper i Försvarsmaktens (FM) redovisningssystem LIFT och PRIO
• Kunskaper i annat redovisningssystem för lager
• Erfarenhet av FM materiel
• Militärt förarbevis för personbil, Minibuss, lastbil, HjullastareÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Tjänsten är placerad på Försvarsmaktens Helikopterflottilj i Linköping, tjänsteresor förekommer.
Tjänsten är civil.
Tillträde efter överenskommelse.
Under anställningsprocessen kommer det ske intervjuer, säkerhetsprövning, fysiska tester och hälsokontroller.
Tillträde m.m.:
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Rekryterande chef Pierre Nelsén, pierre.nelsen@mil.se
Fackliga företrädare:
Mats Häggström OFR/O
Christoffer Willers OFR/S
Susanne Eriksson SACO
Urban Hellqvist SEKO
Nås via vx 013-283000
Sista dag att ansöka är
2026-05-31
Samtal från externa rekryterare/rekryteringsföretag/ annonssäljare undanbedes.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
