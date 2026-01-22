Förrådsarbetare till Kommunförrådet
2026-01-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsförvaltningens drift- och förvaltningsavdelning söker en förrådsmedarbetare till vår lagerbutik med fokus på beställningar av material, lagerhållning, ta emot kunder. Du kommer att arbeta med service till våra kunder, underhåll av vårt uthyrningsmaterial och maskiner.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Service och kundmottagning
Beställa och leverera/lagerföra material.
Hantera och iordningställa uthyrningsmaskiner / trafikavstängningsmaterial
Hjullastarkörning och truckkörning
Fastighetsskötsel på vår egen fastighet.Kvalifikationer
Vi är en servicefunktion för hela Växjö kommunkoncern. Det innebär att arbetet ställer krav på kvalitet, noggrannhet och kostnadsmedvetenhet, samtidigt som vi värdesätter samarbete och servicekänsla.
Vi söker dig som har utbildning inom lager och handel eller motsvarande erfarenhet, erfarenhet av arbete inom lagerhantering och kundmottagning, god datakunskap och erfarenhet av lagerhållningssystem , B-körkort, God kunskap i svenska i tal och skrift.
Hjullastarbehörighet och truckkort är meriterande.
Utbildning i Arbete på väg och skapa TA-planer är meriterande.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
