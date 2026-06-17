Förrådsarbetare eftermarknad
Berg Propulsion Production AB / Grovarbetarjobb / Öckerö Visa alla grovarbetarjobb i Öckerö
2026-06-17
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Vill du bli vår nästa förrådsarbetare inom eftermarknad?
Gillar du ordning och struktur samtidigt som du vill vara en viktig del av ett engagerat team? Som förrådsarbetare inom eftermarknad hos Bergs Propulsion på Öckerö får du en central roll i att säkerställa effektiva materialflöden och hög servicegrad till vår verksamhet.
Samarbete, kvalitet och ansvarstagande står i fokus för rollen som innebär nära kontakt med flera delar av verksamheten och passar dig som trivs med ett varierat arbete där du får kombinera praktiska arbetsuppgifter med administration och planering.
Hos oss präglas kulturen av engagemang, korta beslutsvägar och en vilja att ständigt förbättra våra arbetssätt. Läget på Öckerö erbjuder goda pendlingsmöjligheter via både buss och färja.
Här får du ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, god gemenskap och möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Mottagning, inlagring, plock och pack av material och reservdelar inom eftermarknad
Säkerställa tillgänglighet och materialförsörjning till verksamheten
Inventering, avvikelsehantering och löpande förrådsadministration
Arbeta i affärssystem för registrering och uppföljning av materialflöden
Säkerställa korrekt märkning, spårbarhet och god ordning enligt 5S
Lastning och lossning av gods med truck och travers
Planering och bokning av transporter vid behov
Samarbete med interna avdelningar, leverantörer och transportörer för att säkerställa effektiva flöden
Medverka i förbättringsarbete och utveckling av rutiner inom förrådsverksamheten
Vi söker dig som har
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik, industri eller teknik
Erfarenhet av lager- eller förrådsarbete, gärna inom tillverkande industri
Erfarenhet av plock, inventering och administrativ hantering i affärssystem
God förståelse för logistikflöden, kvalitet och säkerhet
Praktisk och teknisk fallenhet, gärna med erfarenhet av enklare bygg- eller verkstadsrelaterade arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Truckkort (minst B-behörighet)
Erfarenhet av arbete med truck och travers
Erfarenhet av transportplanering och bokning av transporter
Erfarenhet från tillverkande industri eller teknisk verksamhetDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och självgående person som har lätt för att skapa struktur och ordning omkring dig. Du arbetar noggrant även när tempot är högt och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs i kontakten med både kollegor, leverantörer och andra interna funktioner. Din flexibilitet gör att du enkelt kan anpassa dig till förändrade behov och varierande arbetsuppgifter.
Vi värdesätter personer som kombinerar ett praktiskt handlag med ett lösningsorienterat arbetssätt och som bidrar till en positiv arbetsmiljö genom sitt engagemang och sin sociala kompetens.
Arbetstid
Tjänsten är i första hand förlagd till dagtid. Verksamhetens behov kan framöver innebära arbete på kvällsskift, vilket gör att vi gärna ser att du är öppen för att arbeta både dag- och kvällstid.
Vi erbjuder
Hos Bergs Propulsion på Öckerö blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och förbättringsarbete står i fokus. Vi erbjuder ett varierat arbete där du får kombinera praktiskt ansvar med utveckling och delaktighet i verksamheten.
Tjänsten omfattas av kollektivavtal, vilket ger dig trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor i en verksamhet som präglas av långsiktighet, innovation och stark laganda.
Rekryteringsprocess
Annonsen kommer att vara publicerad under semesterperioden, vilket innebär att återkoppling och hantering av ansökningar kan ta något längre tid än normalt. Urvals- och intervjuprocessen kommer därför att genomföras löpande men med högre aktivitet efter sommaren när verksamheten är tillbaka i ordinarie bemanning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911269-2057885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berg Propulsion Production AB
(org.nr 556568-3058), https://bergpropulsion.teamtailor.com
Tärnvägen 15 (visa karta
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475 40 HÖNÖ Arbetsplats
Berg Propulsion AB Jobbnummer
9968325