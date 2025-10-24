Förrådsansvarig till central roll i hjälpmedelsflödet
2025-10-24
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som förrådsansvarig inom hemsjukvården i Ystads kommun har du en central funktion i att säkerställa att hemsjukvårdens personal har rätt material och utrustning tillgänglig för att kunna ge trygg och säker vård i hemmet. Du ansvarar för förrådsverksamhetens dagliga drift allt från beställning och mottagning- till lagerhållning och distribution. Ett arbete som är både operativt och administrativt.
Tjänsten innebär ett stort mått av självständighet, då du ofta arbetar ensam. Det kräver att du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Du är en viktig länk mellan olika verksamheter, professioner och individer- och de logistiska flöden som gör att rätt hjälpmedel, förbrukningsmaterial och utrustning finns där de behövs - när de behövs. Din noggrannhet och ditt engagemang är avgörande för att vårdens logistik ska fungera smidigt och säkert.
I rollen får du möjlighet att utvecklas och påverka, samtidigt som du bidrar till att förbättra vården för kommunens invånare.KvalifikationerKvalifikationer
* Fullständig gymnasieutbildning.
* Erfarenhet av lager-/förrådsarbete, i ansvarande roll i.
* Tidigare erfarenhet som team/arbetsledare eller likande i minst fem år.
* Erfarenhet från offentlig sektor eller vårdmiljö.
* Körkort B, arbetsuppgifterna inkluderar transport av material mellan olika enheter.
* God datorvana.
* Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
* God fysisk förmåga, arbetet innebär lyft och fysiska moment.
Meriteriande
* Erfarenhet av digitala beställningssystemDina personliga egenskaper
* Strukturerad och noggrann - du har ordning och reda i förrådet och i dokumentationen.
* Ansvarstagande och självgående - du tar egna initiativ och driver arbetet framåt.
* Flexibel - du kan anpassa dig efter verksamhetens behov och hantera brådskande situationer.
* Samarbetsinriktad - du har god kommunikationsförmåga och arbetar väl i samarbete med andra professioner.
* Serviceminded - du är lyhörd för andras behov och bidrar till en fungerande vårdkedja.
Är du strukturerad, lösningsfokuserad och trivs med att arbeta självständigt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Skicka in din ansökan direkt - Urval- och intervjuer sker löpande!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
