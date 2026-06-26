Förrådsadministratör till anstalten Rosersberg
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Rosersberg
Anstalten Rosersberg är placerad norr om Stockholm och är en anstalt i säkerhetsklass 2. Utöver anstaltsplatser finns också ett antal häktesplatser. Arbetsplatsen präglas av en familjär miljö där olika yrkesgrupper samarbetar nära varandra. Här finns också goda pendlingsmöjligheter med gångavstånd till pendeltåg samt tillgång till personalparkering. Här värnar vi om en hälsofrämjande arbetsmiljö och här får du som anställd därför tillgång till vårt personalgym.
Just nu pågår ett stort förändringsarbete vad gäller ombyggnation och förberedelser. Från och med den 1 juli 2026 kan anstalten Rosersberg ta emot barn och unga under 18 år som döms till fängelse, på särskild barn- och ungdomsavdelning. Detta ersätter tidigare sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd för barn och unga mellan 15-17 år som begår allvarliga brott. Fokus kommer ligga på att skapa trygga miljöer som främjar återanpassning till samhället med verksamhetsinnehåll som skola, elevhälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter lämpade efter ålder. I övrigt ska barnets rättigheter under verkställigheten tillgodoses i enlighet med barnkonventionen. Genom klientnära arbete skapar vi en meningsfull tillvaro i en annars vuxen och säkerhetspräglad miljö.
Vi söker nu en förrådsadministratör, välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör vid anstalten Rosersberg kommer du att vara en viktig stöd- och servicefunktion för den övriga verksamheten där du kommer ha mycket kontakt med både kollegor men även externa aktörer. Du har ett särskilt ansvar för civilförrådet, där intagnas kläder och övriga tillhörigheter tas om hand och förvaras under verkställighetstiden. Arbetet är varierande och innebär både administrativt och praktiskt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ta emot, kontrollera, packa och sortera varor som kommer till eller ska lämna anstaltens förråd. Du kommer att administrera beställningar och utifrån dessa leverera varor till anstaltens olika avdelningar samt sköta hanteringen av personalens tjänstekläder. I ditt ansvar ingår även lagerhållning där du ser till att förrådet är organiserat och välfyllt. Godsmottagning kommer att ske vid förrådet, vilket innebär kontroll och registrering av inkommande leveranser. I samband med intagnas förflyttningar kommer du att medverka under in- och utskrivning av klienter samt förflyttning av deras tillhörigheter mellan olika avdelningar eller enheter inom Kriminalvården. Anstalten Rosersberg befinner sig i en föränderlig fas vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma att ändras i efterhand.
I tjänsten arbetar du kontorstider med flextidsavtal, vilket innebär att du har möjlighet att anpassa dina arbetstider inom ramen för verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Som person är du strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du har hög samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt är tydlig i din kommunikation. Det är även viktigt att du tar eget ansvar och kan arbeta självgående. Vidare har du förmåga att vara flexibel när det blir ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av förråds- och/eller lagerarbete, företrädesvis inom Kriminalvården eller annan myndighet.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
God datorvana.
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Proceedo
Intervjuer: Intervjuer sker tisdagen den 28/7.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att ansöka, se ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker ställer du direkt till Varbi. Frågor om jobbet besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsvägen 30 (visa karta
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195 95 ROSERSBERG Arbetsplats
Kriminalvården, anstalten Rosersberg Jobbnummer
9979943