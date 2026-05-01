Förrådsadministratör till anstalten Österåker
2026-05-01
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Stockholm Östs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/Publiceringsdatum2026-05-01Dina arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör vid anstalten Österåker kommer du att vara en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten där du kommer ha mycket kontakt med både kollegor men även externa aktörer. Man har ett särskilt ansvar för civilförrådet, där intagnas kläder och övriga tillhörigheter tas om hand och förvaras under verkställighetstiden. Arbetet är varierande och innebär både administrativt och praktiskt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ta emot, kontrollera, packa och sortera varor som kommer till eller ska lämna anstaltens förråd. Du kommer att administrera beställningar och utifrån dessa leverera varor till anstaltens olika avdelningar samt sköta hanteringen av personalens tjänstekläder. I ditt ansvar ingår även lagerhållning, där du ser till att förrådet är organiserat och välfyllt. Du kommer även att arbeta vid den nybyggda omlastningscentralen där all godsmottagning kommer att ske, vilket innebär att kontrollera och registrera inkommande leveranser. I samband med intagnas förflyttningar kommer du att medverka under in- och utskrivning av klienter, samt förflyttning av deras tillhörigheter mellan olika avdelningar eller enheter inom Kriminalvården.
Då anstalten Österåker står inför en omfattande platsutökning kan arbetsuppgifterna komma att ändras i efterhand. Detta kommer vi berätta mer om vid en eventuell intervju. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du har hög samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt är tydlig i din kommunikation. Det är även viktigt att du tar eget ansvar och kan arbeta självgående. Vidare har du förmåga att vara flexibel när det blir ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av förrådsarbete, företrädesvis inom Kriminalvården eller annan myndighet.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• God datorvana.
Det är även meriterande med:
• Arbete inom lager eller godshantering.
• Arbete i ekonomisystemet Proceedo.
• Arbete i Kriminalvården.
• Truckkort.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
Össebyvägen 80
184 33 ÅKERSBERGA Arbetsplats
A Österåker Kontakt
Rekryteringsspecialist
Anneli Molin anneli.molin@kriminalvarden.se Jobbnummer
9886916