Förrådsadministratör till anstalten Kristianstad
2026-02-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kristianstad i Kristianstad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområdet Kristianstad planeras att växa och i nära anslutning till nuvarande anstalt kommer anstalten Vä byggas. Läs gärna mer om det här: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2024/september/anstalten-kristianstad-planeras-vaxa/
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar förnärvarande anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör utgör du en viktig stödfunktion för anstalten Kristianstad.
Du kommer att arbeta med varierade arbetsuppgifter, såväl administration som visst fysiskt arbete.
I arbetet ingår bland annat att handlägga ärenden avseende intagnas innehav av personliga tillhörigheter.
Arbetet innebär också uppgifter så som att packa upp, visitera och skriva in intagnas tillhörigheter vid ankomst samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter vid permission, förflyttning eller när intagen försätts på fri fot.
Det ingår även att begära in offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp och hantering av förbrukningsvaror, kontors-material, kläder med mera samt lagerhållning och intern distribution inom anstalten.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. För arbetet krävs att du kan sätta dig in i rådande regelverk och säkerhetsrutiner för att utifrån dessa göra välgrundade bedömningar. Då arbetet innebär att du skriver beslut, krävs förmåga att dokumentera, god datorvana samt att du som person är noggrann och ordningsam. Du har lätt för att samarbeta och är flexibel.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Arbetslivserfarenhet, gärna från lager/förrådsarbete, säkerhetsarbete alternativt arbete med handläggning av ärenden
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis juridik eller tidigare erfarenhet av arbete med beslutsfattande i offentligförvaltning
* Erfarenhet från kriminalvård eller annan del av rättsväsendet
* Erfarenhet av säkerhetsarbete och säkerhetsmässiga bedömningar
* Truckkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
