Förrådsadministratör med funktionsuppdrag till Häktet Kronoberg
2025-10-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet Kronoberg är ett av Stockholms säkerhetshäkten, beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm och har 375 platser för intagna. Häktet är ett hovrättshäkte med närmare 5 000 inskrivningar varje år. Häktet Kronoberg driver även polisens arrestverksamhet.
Arbetet på Häktet Kronoberg är både ansvarsfullt och utmanade vilket ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Vi erbjuder en flexibel och rörlig arbetsmiljö i ett högt tempo då vi möter klienter från hela världen och arbetar dagligen med bland annat rutiner, bevakning och samtal. Inom vår verksamhet finns det goda utvecklingsmöjligheter om du vill specialisera dig eller utvecklas vidare inom myndigheten.
Som förrådsadministratör vid häktet Kronoberg ingår du i en arbetsgrupp som utgör en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst samt skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de flyttas eller försätts på fri fot. Du ansvarar för att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av material samt lagerhållning och intern distribuering av dessa inom häktet. Du tar emot och kontrollerar inlämnat gods, samt inkommande varor till häktets centralförråd.
I funktionsuppdraget som Förrådsmästare ingår det bland annat att på delegation från Kriminalvårdsinspektör leda och göra prioriteringar kring förrådets dagliga verksamhet, delta som förrådets representant på både interna och externa möten samt till viss del ansvara över personalplanering.
Rollen som förrådsadministratör på häktet kräver ett strukturerat arbetssätt där du har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar över dina arbetsuppgifter men har också ett helhetsperspektiv på arbetsplatsen. Vidare ser vi att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och är tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer i denna rekrytering lägga extra vikt vid personlig lämplighet samt ledarskapsförmåga.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* Arbetslivserfarenhet inom förrådsarbete, logistik eller spedition alternativt annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
* God datorva
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av förrådsarbete inom Kriminalvården
* Arbetslivserfarenhet från häkte eller anstalt
* Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
* Erfarenhet av fakturahantering och beställningar, gärna i system som UBW, Agresso, Proceedo eller KVR
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Intervjuerna kommer att hållas på Häktet Kronoberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
