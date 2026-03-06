Förråds personal till Försvarsmaktens förråd
2026-03-06
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sala
, Västerås
, Enköping
, Skinnskatteberg
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att föra Sverige och världe lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det proffessionella och det privata.
Om enheten:
FMLOG Försörjning anskaffa, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter år Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innerbär en hög tillgänlighet för alla typer av förnödenheter, det innerbär lagerhållning, planering, transportering, material hantering och kundsupport är viktiga delar i vårat arbete. Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverara material i tid, till rätt kostnad och rätt kvalitet. Genom kunskap om hur material ska tas emot, lagras, förrådsunderhållas, leveras och även avvecklas är vi delaktiga i att gör Förvsrasmaktens verksamhet möjlig. Våra atittyder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverara försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett soritment av Förvsarsmaktens material och vi verkar i flera flöden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som förrådspersonal har du ansvar för att ta emot, förrådshålla, inventera och leverara Försvarsmaktens material i överenskommen mängd och kvalitet. Detta innebär både praktiskt samt administrativt arbete. Noggrannhet och ordningssinne är viktiga egenskaper att besitta. Du medverkar i verksamhetens och tillsammans med kollegor ser ni till att lagar och regler efterlevs. Ett teknik intresse och kunnande underlättar din dag i arbetet hos oss.
Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Tjänsten kan även medföra resor och tjänstgöring på annan ort både över dagen eller längre perioder. Du behöver vara flexibel, kunna ta stort ansvar och trivas med att träffa olika människor och ställas inför olika uppgifter av olika tekniska svårigheter, på olika platser både inne och ibland utomhus. Du skall varje dag arbeta i framkant i vår organsiation. Beredskap enligtschema ingår i tjänsten.
Kvalifikationer:
• Lägst gymnasieutbildning
• Kommuncera obehindrat på svenska i tal och skrift.
• Goda datakunskaper.
• Lägst B körkort, manuell växel.
• Truckförarbevis
Meriterat:
• Kunskap i LIFT och/eller PRIO och/eller SAP.
• C/CE körtkort
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och material.
• Lagervana
• Kunskap och erfaranhet inom Lean.
Personlighet:
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera med andra människor, bygga nätverk och framföra dina åsikter på ett konstruktivt sätt. Du stimuleras av nya utmaningar, tar gärna initiativ och eget ansvar. Du är inte rädd för att ta i fysiskt.
Du är flexibel och hanterar tillfälliga toppar i arbetsbelastningen utan att bli pressad. Du är noggrann, prestigelös och en utpräglad lagspelare med god vana att samarbeta med andra. Vi söker någon med intresse och kunskap inom teknik, problemlösning, adminstration och ordningssinne.
Stor vikt kommer läggas vi personlig lämplighet.
Övrigt:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Placeringsort: Sala
Ansök senast: 2026-03-31
Kontakt:
Vid frågor ber vi dig kontakta Sektionschef Anna Heldemar.
Fackliga representanter
Madelene Ekholm SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Försvarsmakten (org.nr 202100-4615)
