Orexo AB / Apotekarjobb / Uppsala2021-04-13Formuleringsutvecklare/Senior FormuleringsutvecklareVill du vara en del av ett innovativt företag där du får chansen att hjälpa patienter inom området missbruk och psykisk hälsa?Vi på Orexo söker nu en Formuleringsutvecklare/Senior Formuleringsutvecklare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa, där den nya framtiden börjar ta form. Detta är en unik möjlighet där du kommer få vara en del av alla faser av läkemedelsutveckling, från idé till marknad.RollenSom formuleringsutvecklare/senior formuleringsutvecklare kommer du ha en nyckelroll och vara involverad i hela produktutvecklingsprocessen från idé till färdig produkt. Du kommer att jobba "hands-on" med planering, utförande och utvärdering av formuleringsförsök och bidra till att driva projektet framåt mot final produkt. Viss del av utvecklingsarbetet sker i samarbete med externa partners och du kommer medverka som expert vid outsourcingaktiviteter, t ex vid tillverkning av kliniskt prövningsläkemedel och vid uppskalning och tech transfer av produkter till kommersiella tillverkningssiter. Som formuleringsutvecklare kommer du även medverka vid framtagning av produkt- och processutvecklingsrelaterad registreringsdokumentation vid ansökan om ny produkt eller klinisk studie, samt medverka som expert vid frågor från myndigheter.Under produktutvecklingen arbetar du tätt tillsammans med övriga funktioner (Business Development, Clinical Development, Regulatory, Quality, Analytical Development) där det gemensamma arbetet koordineras av utsedd projektledare. Utöver projektarbetet kommer du även delta i linjearbetet, till exempel att medverka vid inköp av utrustningar för bruk inom forskningen och vara ansvarig för tillhörande löpande kontroller.Vem är du?Du är en initiativtagande och kreativ person som trivs med att jobba laborativt. Rollen förutsätter tidigare erfarenhet av formuleringsutveckling men tjänstens innehåll kan anpassas utefter din erfarenhetsnivå.För att passa för denna roll tror vi att du har nedanstående bakgrund och kvalifikationer:Farmaceutisk och/eller kemisk utbildning på högskolenivå, exempelvis apotekare, civilingenjör med läkemedelsinriktning, eller motsvarande.Minst 2 års erfarenhet av formuleringsutveckling, främst av fasta beredningsformer och deras tillverkningsprocesser.Vana att planera, utföra och dokumentera formuleringsförsök.Goda kommunikationsegenskaper, både på svenska och engelska.Om du även har nedanstående är det meriterande:PhDVan att dokumentera vid framtagning av produkt- och processutvecklingsrelaterad registreringsdokumentation.God kunskap och utbildning av gällande myndighetskrav vid utveckling och tillverkning av läkemedel.Goda erfarenheter av samarbete med externa partners, förstå vikten av att skapa och bibehålla goda affärsrelationer.Erfarenhet av GMP.Vana att jobba i en projektorganisation.Erfarenhet av kombinationsprodukter.RekryteringsprocessenDet här är en tillsvidaretjänst. På Orexo är vår policy att drog och alkoholtesta alla slutkandidater som ett led i rekryteringsprocessen. Ett negativt provsvar är en förutsättning för anställning.Vi kommer att gå igenom ansökningar och intervjua löpande så passa på att skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast 11 maj. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Head of Pharmaceutical Development Mattias Springfelter mattias.springfelter@orexo.com eller HR Manager Karolin Sjösten karolin.sjosten@orexo.com Besök oss gärna på LinkedIn och vår hemsida för att lära känna oss lite mer https://www.orexo.com/ Lite mer om OrexoOrexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127.Varaktighet, arbetstid2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-11Orexo AB