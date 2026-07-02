Formsnickare till Veidekke
Dala Industrisupport AB / Snickarjobb / Sala Visa alla snickarjobb i Sala
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vill du arbeta praktiskt i en viktig roll där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Vi söker nu en formsnickare till Veidekkes prefabverksamhet med inriktning mot tillverkning och underhåll av gjutformar.
Som formsnickare inom prefab ansvarar du för att tillverka, montera och underhålla gjutformar som används vid produktion av prefabricerade betongelement. Du arbetar utifrån ritningar och produktionsunderlag och säkerställer att formarna håller rätt kvalitet, mått och funktion inför produktionen. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom produktion, armering och arbetsledning, där du bidrar till ett säkert och effektivt produktionsflöde.Dina arbetsuppgifter
Tillverka, montera och anpassa gjutformar
Läsa och tolka ritningar
Mäta och kontrollera att formarna
Justera, reparera och underhålla befintliga gjutformar
Delta i förbättringsarbete för att utveckla kvalitet, effektivitet och säkerhet
Samarbeta med produktionspersonal, armerare, betongarbetare och arbetsledning
Ort: Sala
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt och varierande arbete där kvalitet, noggrannhet och säkerhet står i fokus. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs.
Du har erfarenhet av ritningsläsning och ett intresse för att arbeta med tillverkning och anpassning av gjutformar. Har du dessutom erfarenhet av formbyggnad, prefabproduktion eller arbete inom bygg- eller betongindustrin är det meriterande. Travers- och truckkort är också ett plus.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten: leverans@dalaindustrisupport.se
Om Veidekke Prefab
Veidekke Prefab i Sala är en ledande tillverkare av betongelement och specialprodukter som stödmurar, kabelrännor, teknikhus och badrumsmoduler. Veidekke befinner sig i en expansionsfas och söker drivna medarbetare för att förstärka deras team. Med cirka 30 anställda och en omsättning på 50 miljoner kronor erbjuder Veidekke en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och innovation står i fokus.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012086-2083588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Fridhemsgatan 16 (visa karta
)
733 39 SALA Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9990350