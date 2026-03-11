Formsnickare sökes omgående till projekt
Är du en skicklig snickare med vass formkunskap?
Nu har du chansen att bli en del av Skånes mest spännande byggprojekt!
Vi söker erfarna formsnickare som behärskar formsättning och trivs i en roll där kvalitet och precision är i fokus. Hos oss blir du en viktig del av laget och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom både armering och gjutning. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och verkligen göra skillnad i projektens framdrift. Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med allt från storform, lågform, formbord, och stommar. Du kommer dagligen att bidra med din erfarenhet, noggrannhet och förmåga att läsa ritningar.
Krav:
Gedigen erfarenhet inom snickeri/ träarbete
Erfarenhet som formsnickare
Förmåga att arbeta självständigt efter ritningar
God svenska i tal och skrift
Yrkesbevis eller minst 6 års dokumenterad erfarenhet
Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Stabil arbetsgivare och projekt med långsiktig planering
Ett engagerat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum!
