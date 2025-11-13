Formsnickare sökes!
Helpman Entreprenad AB / Snickarjobb / Danderyd Visa alla snickarjobb i Danderyd
2025-11-13
Om tjänsten: Vi på Helpman söker nu flera erfarna formsnickare till Uppdrag i Stockholm!
För denna tjänst behöver du ha minst 3 års erfarenhet inom form. Du ska ha jobbat med:
• Lösvirke
• Doka och peri
• Lågform
Om du har relevant utbildning inom yrket samt yrkesbevis så är det ett stort plus. Goda kunskaper inom ritningsläsning är mycket meriterande. Svenska språket gäller på arbetsplatsen och goda kunskaper i detta är därför ett krav. Du måste ha giltigt pass eller nationellt id för att kunna söka denna roll.
Vi söker dig som trivs i en vardag med varierande arbetsuppgifter. Du kommer vara anställd hos oss på Helpman och arbeta som konsult ute hos våra kunder.
Vi efterfrågar dessa utbildningar:
• SCT - Safe Construction Training är ett krav på alla svenska arbetsplatser. Du behöver ha gjort denna för att kunna bli anställd hos oss. Den görs gratis på nätet på sct.buc.se
• Heta arbeten
Om Helpman: Som konsult kommer du vara anställd av oss på Helpman och bli uthyrd till våra kunder. Vi jobbar med allt från de allra största företagen på marknaden till de mindre byggfirmorna. Vi är ett av de äldsta bemanningsföretagen inom bygg med stor erfarenhet och kunskap om branschen. Som medlemmar i Byggföretagen och med kollektivavtal med Byggnads kan vi garantera trygga villkor, korrekta avtal och bra löner till våra anställda.
Ansök idag!
Vi går igenom ansökningarna löpande och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att ansöka! De som matchar kravprofilen kommer få återkoppling via telefon. Har du inte gått vidare i rekryteringsprocessen får du återkoppling via mejl. Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV med dina tidigare arbetserfarenheter samt med en utförlig beskrivning av arbetsuppgifterna du utfört. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9602677