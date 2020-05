Formsnickare sökes! - AB Söder & Co Consulting - Snickarjobb i Alingsås

AB Söder & Co Consulting / Snickarjobb / Alingsås2020-05-292020-05-29Vi på Söder & Co söker nu för vår kunds räkning en duktig snickare. Du kommer att arbeta med framtagning av formar och formmaterial till betongelementproduktionen. Meriterande är om du har snickarerfarenhet, maskin vana samt behärskar ritningsläsning. Tjänsten är på heltid med tillträde omgående.Du blir till en början anställd hos oss på Söder och Co.Din profilDu som person ska vara händig och praktiskt lagd. Utmaningar och nya kunskaper är något du gillar. Noggrann, flexibel och serviceinriktad är andra ord som beskriver dig väl. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp och har ett intresse av att förbättra avdelningens arbetsmetoder och processer. Du trivs i en organisation med hög ambitionsnivå där respekt för människor är en av grundvärderingarna.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetSöder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-06-14AB Söder & Co Consulting5244196