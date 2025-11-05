Formsnickare Helsingborg/Ängelholm
2025-11-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
, Lund
, Malmö
Isaksson Byggbemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg- och fastighetsbranschen. Isaksson Byggbemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen.
Är du en erfaren formsnickare som söker jobb? Isaksson Byggbemanning samarbetar med de största byggföretagen i Sverige och söker nu efter duktiga formsnickare som vill anta nya utmaningar!
Vi söker formsnickare till flera olika projekt. Du kommer att bli anställd hos oss på Isaksson Byggbemanning och hyras ut till ett ledande byggföretag.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
• Det är meriterande om du har yrkesbevis som trä- eller betongarbetare men det är inget krav så länge du har god erfarenhet (minst 6 år) och kan jobb självständigt.
• Du bör ha liftkort, ställningsbyggnad och heta arbeten.
• Grundläggande förståelse av svenska i tal och skrift är ett krav för att du ska kunna kommunicera med kollegor, arbetsledning och för att kunna garantera en god säkerhet på arbetsplatsen.
Som person ser vi att du är social, engagerad och målinriktad. I ditt arbete är du organiserad, noggrann och arbetar bra både självständigt och i grupp. Du kan ta ansvar, är prestigelös och ser alltid till verksamhetens bästa.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
