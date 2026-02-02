Formbyggare till kundföretag i Hultsfred
Montico HR Partner AB / Snickarjobb / Hultsfred Visa alla snickarjobb i Hultsfred
2026-02-02
Är du en praktiskt lagd person med känsla för hantverk och ett öga för detaljer? Trivs du i en fysisk arbetsmiljö där lagarbete och kvalitet står i fokus? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi söker nu efter en formbyggare med svetskunskap till vår kunds moderna produktionsanläggning där vår kund är en ledande aktör som tillverkar kompletta stomlösningar för byggprojekt över hela Sverige. Här blir du en del av ett familjärt arbetslag där ni tillsammans ansvarar för hela tillverkningsprocessen från ritning till färdiga betongelement
Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos kund en tids inhyrning.
Tjänsten är på heltid och är förlagt på dagtid mån-fre 07:00-16:00.Dina arbetsuppgifter
I rollen som formbyggare arbetar du inomhus i vår kunds produktionshall och du blir en viktig del av första ledet i vår tillverkningsprocess där du arbetar med att bygga och ställa formar som senare används vid gjutningen.
Du börjar arbetet i förproduktionsavdelningen och går därefter vidare till formborden där gjutningen sker. Rollen är praktisk varierande och passar dig som trivs med hantverk och att arbeta med händerna.
Arbetet omfattar bearbetning och sammanfogning av både trämaterial och stål. Formarna byggs huvudsakligen i plyfa och träbaserade skivmaterial men även i stål vilket innebär att både mekanisk infästning och svetsning förekommer. Vissa komponenter skruvas och monteras med handverktyg medan andra sammanfogas genom svetsmetoderna MIG och MMA. Arbetet kräver god materialkännedom, ritningsförståelse samt grundläggande svetskunskaper för att säkerställa rätt funktion och kvalitet i formarna.
Då detta sker utifrån ritningar krävs noggrannhet och teknisk förståelse men också ett starkt säkerhetstänk då kvalitet och trygg arbetsmiljö alltid står i fokus.
Du jobbar nära dina kollegor i ett team där samarbete och flexibilitet är en självklar del av vardagen för att lösa arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av betongarbete, snickeri eller annat hantverksyrke
• Är fysiskt uthållig och trivs med praktiskt arbete
• Har god teknisk förståelse och intresse för byggproduktion
• Är självgående men också en lagspelare
• Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Truck/Travers utbildning
• Erfarenhet inom bygg/betongindustrin
• Erfarenhet inom svetsmetoderna MMA/MIG
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete!
Men viktig för oss är din personlighet och drivkraft att lära dig. Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta på ett stabilt och långsiktigt företag inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas i din roll. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Oliver Petersson oliver.petersson@montico.se
