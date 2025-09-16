Formbyggare sökes i Västerås!
Jobwise AB / Betongarbetarjobb / Västerås Visa alla betongarbetarjobb i Västerås
2025-09-16
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och bygga framtidens betongkonstruktioner? Vi söker formbyggare som vill arbeta med ritläsning, armering och formning av betong i en miljö där kvalitet och samarbete står i fokus.
Som formbyggare hos Prefabbolaget kommer du att arbeta med att läsa och tolka ritningar, samt utföra armering och formning av betong. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att projekten levereras med hög standard.
Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00
Vi söker dig som: Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett bra sifferminne
Har ett starkt säkerhetstänk och är uppmärksam på din omgivning
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är nyfiken och öppen för att lära dig nya arbetsmoment
Detta är även meriterande Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av betongarbete
Vi välkomnar både dig som har lång erfarenhet och dig som vill växa in i rollen. Det viktigaste för oss är ditt engagemang och din vilja att utvecklas. Du får en grundlig upplärning på plats för att lyckas i arbetet.
Vi erbjuder dig Trygg arbetsgivare med lång erfarenhet inom betong- och byggproduktion.
Stabilt arbetsschema med dagtid och lediga helger.
Utvecklingsmöjligheter - du får chans att testa nya moment och växa i din roll.
God arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete prioriteras.
Stark teamkänsla - du blir en del av ett arbetslag som stöttar varandra.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), http://www.jobwise.se Jobbnummer
9512015