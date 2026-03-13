Formare till betongfabrik
Snickarjobb / Markaryd
2026-03-13
Vi är det lilla betonggjuteriet med de stora lösningarna med mer än 25 års erfarenhet i branschen. Vi finns i Markaryd i södra Småland ett stenkast från Skåne och Hallands gränserna.
En kort presentation av oss. Vi har funnits och tillverkat våra produkter sedan -09. Vi tillverkar mest prefab produkter inom betong till industri och lantbruk som tex väggar, markstöd, plintar, trappor, balk samt special gjutningar. Vi kan tillgodose de flesta önskemålen som våra kunder kan tänkas ha och är självklart CE certifierade samt att våra produkter har en hög och fin miljöklassning. Vi är idag en del av Strömsnäs bolagen.
Vår orderingång och beläggning fortsätter att öka och vi söker nu en kollega till produktionen i vår fabrik. Då en av våra anställda valt att söka sig vidare.
Tjänsten är tidsbegränsad men med mycket goda möjligheter till fortsättning och fast anställning för rätt person.
Din roll hos oss blir att i vår dagliga produktion forma och gjuta element enligt ritning.
Det är ett krav att din ritnings läsning är god samt att du kan kommunicera mycket bra på svenska. Även att du behärskar grundläggande snickarkunskaper som att sätta tex regla en vägg, detta för att lättare förstå hur vi bygger formar inför gjutningar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att forma av gårdagens gjutning för att sen sätta ihop/bygga formarna enligt ritningsunderlag inför dagens produktion. Armering och ingjutnings gods skall därefter läggas i, Vi gjuter och bearbetar ytan efter kundens önskemål och förbereder inför kommande dag.
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med glada miner och en god kamratskap där vi alla jobbar som ett lag. Våra arbetstider är mellan 07-16
Skicka in ditt CV till oss på Kim@bestaab.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
