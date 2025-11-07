Förman till Långsele, Graninge, Helgum och Ed
Sollefteå Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Sollefteå Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sollefteå
2025-11-07
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Sollefteå pastorat söker en förman
Kärnverksamheten är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.
Pastoratet förvaltar också kyrkobyggnader och andra lokaler samt ansvarar för begravningsverksamheten i tolv församlingar.
Du arbetsleder och schemalägger ett av tre vaktmästararbetslag inom Sollefteå pastorat. Ditt arbetslag består av tre tillsvidareanställda kyrkvaktmästare samt en kyrkogårdsarbetare med god erfarenhet och rutin samt ett antal säsongsanställda kyrkogårdsarbetare över sommarhalvåret.
Du ska leda och instruera ditt arbetslag i arbetet med daglig skötsel, drift och underhåll av kyrkogårdar, kyrkor och fastigheter samt tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Du deltar till viss del i det praktiska arbetet men behöver ha goda administrativa förmågor och vana att arbeta med digitala verktyg. I arbetsledningen ingår även att hålla utvecklings- och lönesamtal.
Du är direkt underställd kyrkogårdschefen men arbetar även nära fastighetschefen. Tillsammans ser ni till att kyrkogårdar, parkområden och byggnader hålls i ordnat och värdigt skick. Som kollegor och bollplank har du ytterligare två förmän och deras respektive arbetslag samt all övrig personal inom administration och församlingsverksamhet.
Du som person är en tydlig och kommunikativ ledare. Detta är en verksamhet som ger stöd och service till besökare och medlemmar och du blir ett viktigt ansikte utåt för Sollefteå pastorat. Ett formellt krav är medlemskap i Svenska kyrkan.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning, gärna inom liknande område, liksom datavana, minst körkort B och tillgång till egen bil är ett krav. Vi ser gärna att du har kompetens när det gäller fastighetsskötsel, liksom kunskap inom anläggnings- och trädgårdsarbete.
Vi erbjuder:
En stimulerande och meningsfull tjänst där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv. Du får arbeta i, och med, ett kompetent och engagerat team. Du får ett stort förtroende och frihet under ansvar. Här finns friskvårdsförmåner, tillgång till företagshälsovård och handledning. Vi månar också om din professionella utveckling och uppmuntrar kompetensutveckling.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar kvalificerade sökande - oavsett kön, bakgrund eller ålder.
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och täcker, i geografin, samma område som Sollefteå kommun.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Ledin 0620-83519 Jobbnummer
9593667