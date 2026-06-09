Förman Drift Mjölk - heltid
Agroflow AB / Djuruppfödarjobb / Jönköping Visa alla djuruppfödarjobb i Jönköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren och engagerad förman till vår kunds mjölkgård i Gislaved. Här får du möjlighet att arbeta i ett lantbruk med högproducerande mjölkkor och vara en del av ett mindre team där samarbete, ansvarstagande och flexibilitet står i fokus.
Gården har idag 120 årskor som mjölkas 3 gånger per dag i uppbunden besättning. Ladugården är en bunden anläggning utrustad med de moderniteter som går att ha i systemet och gården är högproducerande, vilket innebär att arbetet kräver noggrannhet, ordning och ett gott djuröga.
Du kommer att arbeta nära övriga medarbetare i den dagliga driften och bidra till att rutiner och djurhållning håller hög kvalitet.
Arbetsuppgifter består av:
• Mjölkning
• Daglig skötsel av kor och stall
• Tillsyn av djur
• Övriga arbetsuppgifter kopplade till mjölkproduktionProfil
• Har erfarenhet av mjölkproduktion och mjölkning
• Är ansvarstagande och noggrann
• Trivs med att arbeta i team
• Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs
• Kan arbeta självständigt när det krävs
Arbetstiderna är främst förlagda mellan kl. 12.00–23.30 med delade pass. Kvälls- och helgarbete ingår.
Det är en fördel om du bor i närheten av Gislaved, men boende kan ordnas cirka 1 mil från gården.Om företaget
Det finns planer för ombyggnation i framtiden och för rätt person finns stora möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Start omgående.
Låter detta intressant? Ansökan skickar du genom länken eller gå in på www.agroflow.se
- och skicka in ansökan genom annonsen.
Om du har frågor kring tjänsten ör du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare - Emma Ojala på tel. 076-0219243 eller mejla Emma@agroflow.seOm företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.se
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agroflow AB
(org.nr 559487-1252), https://agroflow.se/lediga-jobb/
Karldalsallén 67 (visa karta
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702 53 ÖREBRO Arbetsplats
Agroflow Kontakt
Emma Ojala emma@agroflow.eu Jobbnummer
9956007