Forma framtidens hemtjänst tillsammans med oss
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-07-28
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Växjö kommun söker två engagerade enhetschefer till våra hemtjänstgrupper. Hos oss får du möjlighet att leda, utveckla och påverka framtidens vård och omsorg med kommuninvånarnas behov i centrum.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder verksamheten utifrån politiska beslut, styrande dokument och tilldelade resurser med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och hållbara resultat.
I rollen ingår att:
• Leda, samordna och utveckla hemtjänstverksamheten mot uppsatta mål
• Skapa engagemang och delaktighet hos medarbetare och samarbetspartners
• Driva förbättrings-, kvalitets- och förändringsarbete
• Säkerställa god ekonomisk styrning och uppföljning
• Samverka med andra professioner, chefer och stödfunktioner
Du står aldrig ensam i ditt uppdrag. Du ingår i ett stöttande chefsnätverk och har nära samarbete med både HR- och ekonomiavdelningen.
I Växjö kommun tror vi på ett tillitsbaserat och kommunikativt ledarskap. Du är en närvarande chef som inspirerar, coachar och skapar förutsättningar för medarbetare att lyckas både individuellt och tillsammans.
Vi söker dig som trivs med att leda i förändring och som med trygghet, tydlighet och engagemang vill vara med och utveckla hemtjänsten för framtiden.Kvalifikationer
Du har:
• Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant
• God kunskap om de lagar och riktlinjer som styr vård och omsorg
• Erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk styrning
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklings- och kvalitetsarbete.
Som person är du trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, med god förmåga att prioritera i en vardag som stundtals är föränderlig. Du trivs med att samarbeta, bygger förtroendefulla relationer och bidrar med ett positivt och engagerat förhållningssätt. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.
Med ditt öppna förhållningssätt bidrar du till en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du beskriver varför du är rätt person för rollen och hur din erfarenhet, kompetens och ditt ledarskap kan bidra till uppdraget. Som en del av ansökan kommer du även att besvara ett antal urvalsfrågor.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 53/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Omsorgschef hemvård
Maria Rickardsson +4647043218 Jobbnummer
10014421