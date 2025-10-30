Förhandlingschef till Täby Kommun
Vill du göra skillnad? Just nu söker Täby kommun en förhandlingschef som har gedigen erfarenhet av förhandlingsverksamhet inom området för arbetsrättsliga frågor. I Täby kommun möts du av en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och gärna stannar kvar - både idag och i framtiden.
Kommunen erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus. Vi erbjuder nu möjligheten att jobba i ett driftigt team med ett 10-tal engagerade kollegor. Vi är en välutvecklad HR-organisation och Täby kommun är en uppskattad arbetsgivare!
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.?
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
På kommunledningskontoret finns de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet till kommunens verksamhetsområden som till exempel ekonomi, utredning, HR och kommunikation. Vi samordnar och driver övergripande utveckling och ansvarar för strategier, riktlinjer och verktyg. Arbetsuppgifter
Inom HR-avdelningen på Täby kommun har vi ett brett och viktigt ansvar för att stödja verksamheten i personal- och arbetsgivarfrågor.
Som förhandlingschef hos oss får du en central roll i att forma och driva kommunens arbete inom arbetsrätt, lönebildning och kollektivavtal. Du är vår expert på arbetsrätt och en strategisk partner till både HR och verksamhetens chefer - med uppdraget att skapa tydlighet, trygghet och goda relationer i hela organisationen. Du arbetar nära både HR-chef, kommunledning och våra chefer i alla verksamhetsområden, och är en viktig del i att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
Du leder och utvecklar vårt avtals- och förhandlingsarbete, och säkerställer att vi har en gemensam och hållbar inriktning i hur lagar, avtal och regler tolkas och tillämpas. Du är också en viktig länk i samverkan med våra fackliga organisationer, där du bygger förtroendefulla relationer och bidrar till ett konstruktivt samverkansklimat.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt - från att hantera komplexa personalärenden till att utbilda chefer i arbetsrätt och följa upp förändringar i lagstiftningen. Du är med och påverkar kommunens långsiktiga arbetsgivarpolitik och spelar en viktig roll i vårt arbete med civil beredskap, där våra medarbetare är en avgörande resurs.Profil
Vi söker dig som har:
• En akademisk utbildning inom HR, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
• Mångårig erfarenhet av arbete inom HR samt med arbetsrätt och/eller lönebildning i en större och komplex organisation.
• Gedigen erfarenhet av att självständigt arbeta mot fackliga parter och att driva fackliga förhandlingar. Du är van att driva processer och projekt inom det arbetsrättsliga området.
Som person är du relationsskapande, trygg, förtroendegivande och du har ett konsultativt förhållningssätt. Du har lätt för att se samband och sätta in frågor i ett större helhetssammanhang. Vidare är du en god kommunikatör med förmåga att vara tydlig och pedagogisk i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Låter det intressant??Välkommen att registrera din ansökan här. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult?Elin Broqvist, 073-351 27 47, elin.broqvist@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 23 november. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen:
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter:
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se). Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Ersättning
