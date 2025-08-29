Förhandlingschef med ansvar för arbetsgivaravdelningen
2025-08-29
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete och leda en verksamhet där engagemang, utveckling och tillit är ledstjärnor? Vi söker en visionär och drivande chef som vill ta en central roll i Karlstads kommuns utvecklingsresa - i en kombinerad roll som förhandlingschef och avdelningschef för arbetsgivaravdelningen.
Som förhandlingschef med ansvar för arbetsgivaravdelningen har du på uppdrag av HR-direktören ansvar för strategiska HR- och arbetsgivarfrågor inom kommunen. Uppdraget omfattar förhandling, arbetsrätt, lönebildning, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald samt ledar- och medarbetarutveckling. Du är Karlstads kommuns förhandlingschef med både strategiska och operativa uppgifter och företräder arbetsgivaren i förhandlingar och samverkan med de fackliga organisationerna. I rollen är du också arbetsgivarens samordnare för fackligt förtroendevalda och verkar för ett gott samverkansklimat i hela organisationen.
Som chef för arbetsgivaravdelningen leder du en verksamhet med engagerade medarbetare och har personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Din huvuduppgift är att leda och utveckla avdelningens medarbetare inom respektive område mot uppsatta mål. Tillsammans med ditt team utvecklar du arbetssätt och processer som skapar goda förutsättningar för chefer och medarbetare att leverera en välfärd av hög kvalitet och bidra till ett bättre liv i Solstaden. Du är också en ambassadör för HR och dess processer och företräder området gentemot chefer, ledningsgrupper och politik.
Du ingår i ledningsgrupp HR tillsammans med koncernens HR-chefer som leds av HR-direktören. Just nu pågår en översyn av organisationen, vilket ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi formar morgondagens HR-struktur. I dagsläget består avdelningen av 4 HR-strateger, 2 förhandlare och 2 organisationskonsulter. I rollen ingår du i SKR:s förhandlingschefsnätverk samt det regionala HR-nätverket i Värmland.
Ditt ledarskap
Vi tror på ett tillitsskapande ledarskap där medarbetarna ges ansvar, handlingsutrymme och möjlighet att växa. Som chef visar du vägen genom engagemang, närvaro och mod - du bygger förtroende, inspirerar till utveckling och skapar en kultur där vi lyckas tillsammans. Du är trygg i förändringsprocesser, kan visa riktning och navigera i komplexa arbetsgivarfrågor, samtidigt som du är lyhörd för verksamheternas och medarbetarnas behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på strategisk nivå. Du har gedigen erfarenhet av förhandlingar, arbetsrätt och lönebildning och är van vid att arbeta med övergripande HR- och arbetsgivarfrågor såsom arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning samt ledar- och medarbetarutveckling. Du har flerårig erfarenhet som ledare och bygger ditt ledarskap på utvecklande och tillitsskapande förhållningssätt som skapar engagemang och förutsättningar för ett utvecklande medarbetarskap.
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
