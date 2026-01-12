Förhandlingschef inom arbetsrätt och kollektivavtal
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en operativ Förhandlingschef för ett vikariat i en samhällsviktig organisation inom energisektorn. Du blir en central del av enheten HR strategi och processer och arbetar nära både HR och verksamheten i frågor som rör arbetsrätt, samverkan och villkor. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt stöd och innebär ett helhetsgrepp om fackliga förhandlingar på verksnivå, med särskilt fokus på kollektivavtalsfrågor.
Uppdraget har också en tydlig utvecklingsdimension där du bidrar i HR:s digitaliseringsarbete och säkerställer att avtals- och villkorsregler fungerar korrekt i samband med införande av nytt lönesystem.
ArbetsuppgifterLeda och samordna arbetsrättsliga frågor samt fungera som övergripande ansvarig för förhandlingar på verksnivå.
Planera och driva centrala samverkansmöten och fackliga förhandlingar, med tonvikt på kollektivavtalsförhandlingar.
Stötta verksamheten i operativa HR-frågor kopplade till avtal och villkor.
Genomföra utredningar och ge rådgivning inom avtals- och arbetsrättsliga frågor.
Bedöma och fatta beslut om lokala omställningsmedel.
Bidra i lönebildningsarbetet genom rådgivning, medverkan i lönerevisionsprocess samt deltagande i lönekartläggningar.
Hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och villkorsfrågor.
Delta aktivt i HR:s digitaliseringsarbete, inklusive arbete kopplat till införande av nytt lönesystem där avtals- och villkorsregler ska säkras i systemstödet.
KravDokumenterad erfarenhet av att leda och samordna arbetsrättsliga frågor och fackliga förhandlingar på organisationsnivå, inklusive kollektivavtalsförhandlingar.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, inklusive att självständigt utreda och ge rådgivning i arbetsrättsliga och avtalsrelaterade frågor.
Erfarenhet av samverkan med fackliga parter.
Erfarenhet av stöd i lönebildningsarbete, såsom lönerevision och lönekartläggning.
Erfarenhet av att hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och/eller villkorsfrågor.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av HR-digitalisering och arbete i samband med implementation av nytt lönesystem.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
