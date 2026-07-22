Förhandlare, Stadsledningskontorets HR-stab
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2026-07-22
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Mer än 13 000 anställda och omkring 450 yrkesroller – det är en härligt utmanande bredd.
Vill du arbeta med att forma stabila och attraktiva arbetsrättsliga lösningar i en stor och komplex organisation? Är du dessutom en person som bygger respektfulla och välfungerande samverkansrelationer med tydlig förankring i roller och ansvar – då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Stadsledningskontorets HR-avdelning är kommunens strategiska och operativa funktion för övergripande arbetsgivarfrågor. Vi ansvarar för att personalpolitiken är känd och enhetligt tillämpad i hela organisationen. Vår avdelning leder, samordnar och följer upp arbetet med kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö, hälsa, arbetsrätt och lönebildning samt lön- och pensionsadministration. Totalt är vi cirka 90 medarbetare som tillsammans ger stöd till den politiska ledningen och kommunens förvaltningar. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheterna och de fackliga organisationerna.
Vi söker nu två vassa förhandlare till vårt team inom förhandling och arbetsrätt!
Anställningsinformation
I den ena tjänsten söker vi dig som har ett särskilt intresse för lönebildning. Vår mest seniora förhandlare inom området har ett par år kvar innan det är dags att lämna över stafettpinnen. Vi vill därför säkerställa en stark, långsiktig och hållbar kompetensöverföring.
I den andra tjänsten, som är en utökning av vårt team söker vi dig som vill arbeta brett inom hela området förhandling och arbetsrätt.
Båda tjänsterna avser en tillsvidareanställning på heltid. Vår arbetsplats finns på Stadshuset i Umeå. Tillträde enligt överenskommelse. I ansökningsformuläret får du möjlighet att uppge vilken av tjänsterna som du är intresserad av.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som förhandlare hos oss arbetar du både strategiskt och operativt med bland annat att utveckla avtals- och förhandlingsarbetet, att driva utvecklingsprocesser på strategisk nivå och att konsultera kollegor i enskilda personalärenden. En viktig del av uppdraget är att bygga och vårda samarbetsrelationer med kollegor och fackliga organisationer. Du bidrar till ett gott samverkansklimat och är en uppskattad kollega som stärker kollegors kompetens inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor.
I uppdraget ingår att vara delaktig i teamets alla ansvars- och fokusområden. Detta innebär bland annat att:
Ge kvalificerad rådgivning inom arbetsrätt och avtalsfrågor.
Genomföra intresse- och tvisteförhandlingar.
På uppdrag av kommunstyrelsen och personalnämnden genomföra utredningar och i förekommande fall bistå som adjungerad expertkompetens i komplexa utredningar.
Bidra i utvecklingen av arbetsformer tillsammans med förvaltningarnas HR-funktioner.
Som förhandlare är en viktig del att utbilda, skickliggöra och konsultera kollegor samt att arbeta med målgruppsanpassad kommunikation. Ett strategiskt uppdrag är att jobba fram processer, rutiner och systemstöd som gör det enkelt att förstå och arbeta med våra processer.
Som förhandlare med inriktning lönebildning har du utöver ovanstående arbetsuppgifter ett ansvar att driva utveckla och förvalta Umeå kommuns lönebildning och lönepolitik. Tillsammans med kollegor och ledning ansvarar du för att göra strategiska analyser av nuläge och önskade förändringar för att skapa en saklig och ändamålsenlig lönestruktur som stödjer verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning.
Rollen innebär att med hög grad av självständighet och ansvar planera och genomföra aktiviteter inom lönebildningsområdet. Viktiga aktiviteter är bland annat att leda och samordna arbetet med Umeå kommuns årliga löneöversyn, arbetsvärdering, lönekartläggning och befattningshantering. Tillsammans med dina närmaste kollegor ansvarar du för att göra analyser och prognoser och ta fram förslag till löneökningsutrymme och långsiktiga lönesatsningar. En annan viktig del av ditt arbete är att samordna och stödja lönebildningsarbetet mellan förvaltningarna för att säkra en gemensam lönepolitik. Du kommer tillsammans med dina närmsta kollegor att leda och stödja partsarbetet inom lönebildningsområdet.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av fackligt partsarbete och förhandling.
Erfarenhet/förmåga att tolka, tillämpa och utforma kollektivavtal.
Erfarenhet av att ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och ge rekommendationer i komplexa frågor.
Erfarenhet av att leda och samordna större, organisationsövergripande processer.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Söker du rollen inom lönebildning har du dessutom:
Erfarenhet av lönebildningsarbete i en större organisation.
Erfarenhet av analysarbete, både av intern och extern data.
Kunskap om arbetsvärdering och lönekartläggning.
Erfarenhet och är en van användare av Excel.
Önskvärt för dessa tjänster är om du har en fördjupningsutbildning i arbetsrätt samt erfarenhet från offentlig sektor och arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du trygg och stabil och verkar med ett konsultativt och strategiskt arbetssätt som bygger både på förtroende och långsiktiga samarbeten. Din lyhördhet och noggrannhet bidrar till att du har förmåga att fatta välgrundade beslut utifrån rådande omständigheter och en helhetssyn. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för att självständigt driva processer. Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Med engagemang och integritet är du ett uppskattat stöd för organisationen och bidrar till att Umeå kommun fortsätter vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stadsledningskontoret, Förhandling och arbetsrätt Kontakt
HR-direktör
Karin Ahnqvist 090-161171 Jobbnummer
10009270