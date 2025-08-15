Förhandlare med juridisk inriktning
Hyresgästföreningen / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyresgästföreningen i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Vänersborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Hyresgästföreningen Region Västra Sverige söker Förhandlare med juridisk inriktning
Vill du arbeta för rättvisa hyror och trygga boendeförhållanden?
Som förhandlare hos oss får du en central roll som förhandlingsledare i förhandlingar med fastighetsägare - från stora allmännyttiga bostadsbolag till privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Tjänsten har placering i Göteborg och som förhandlare arbetar du med bland annat:
• Att förbereda, genomföra, utvärdera och följa upp hyresförhandlingar.
• Att delta i ombyggnadsprocesser med hyresgäster och fastighetsbolag.
• Att samordna förhandlingsarbetet med förtroendevalda i förhandlingsdelegationen.
• Att omvärldsbevaka hyresrätten som boende och bostadspolitiken kring den.
• Att hålla i utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.
• Att driva medlemsärenden.
Vem är du?
För att passa in som förhandlare är du bekväm i ledarrollen och har lätt för att ta ansvar och skapa förtroende. Vi letar efter dig som har analytisk fallenhet, ett systematiskt arbetssätt samt är lugn, trygg och kan fokusera även i pressade situationer. I rollen som förhandlare är du serviceinriktad och kommunikativ i både tal och skrift. Förhandlingsarbetet kräver en bred kompetens och därför rekryterar vi medarbetare som har olika teoretiska och praktiska kunskaper.
Nu söker vi dig som:
• Har en högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan relevant erfarenhet.
• Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel.
• Är analytisk, lösningsorienterad och van att hantera komplexa ärenden.
• Kommunicerar tydligt och har god förmåga att bygga relationer.
• Trivs i en roll där du både arbetar självständigt och i team.
Erfarenhet av förhandlingsarbete och/eller arbetat i ideella organisationer eller liknande är meriterande. Stor vikt kommer att lägga vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för hyresgäster.
• Möjlighet till kompetensutveckling och juridisk specialisering inom förhandling och hyresrätt.
• Spännande utmaningar och utvecklande möten med människor.
• Möjligheten att själv till stor del forma ditt dagliga arbete.
• Kollektivavtal, flexibla arbetstider och goda förmåner.
Förhandlingsenheten består av 19 medarbetare som årligen förhandlar hyran för drygt 200 000 hushåll i 13 kommuner från Orust och Tjörn i norr till Varberg i söder ihop med engagerade förtroendevalda. Vi har vårt kontor i ljusa och trevliga lokaler på Första Långgatan i Göteborg där regionens samtliga ca 70 medarbetare sitter.
Att arbeta hos oss
Hyresgästföreningen är en modern och stark folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Vi är en partipolitisk obunden och demokratiskt uppbyggd organisation och drivs utan vinstintresse. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått - allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp. Vi arbetar för ett samhälle där alla ska ha rätt att bo, råd att bo och ha inflytande över sitt boende. På det sättet deltar vi i samhällsutvecklingen, driver på och tar ansvar för den. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka!
Mångfald och en humanistisk grundsyn är viktiga värden i vår organisation och en självklarhet för oss alla som arbetar här. Hos oss möts du av engagerade och trevliga kollegor och kommer till en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och bra anställningsvillkor såsom flexibla arbetstider och möjligheten att delvis arbeta på distans. Vid några tillfällen per år skapar vi extra energi och engagemang genom att arbeta tillsammans med samma arbetsuppgift oavsett vilken roll vi har till vardags. Då träffar eller ringer vi hyresgästerna och pratar om exempelvis tryggheten i kvarteret. På vår webbplats kan du läsa mer. Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med oreglerad arbetstid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Visst kvällsarbete förekommer och en del resor ingår i tjänsten. Möjlighet till distansarbete finns två till tre dagar per vecka om arbetet tillåter. Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Rekryteringen sker löpande, vilket innebär att du som är intresserad ska söka direkt, dock senast den 1 september 2025. Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se.
På hemsidan hittar du lediga jobb under knappen "Meny" längst upp till vänster. Där kan du skicka in din ansökan
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av Enhetschef Sofi Bringsoniou tel: 070-356 67 85. Fackliga representanter för Handels: Tobias Wallin 072-219 24 41 och SACO; Malin Krafve 073-819 24 16.
Välkommen med din ansökan!
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Västra Sverige har över 67 000 medlemmar, varav cirka 1600 är aktiva som förtroendevalda och ett 80-tal anställda. Regionkontoret är placerat i Göteborg. Ersättning
Enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Jobbnummer
9461146